Sluit het menseizoen in stijl af in Lipica

Culinair genieten

Geniet van het schitterende Karst gebied op de grens met Italië, proef het heerlijke eten in het restaurant van het prachtige Maestoso Hotel op de stoeterij of in één van de vele lokale restaurants in de omgeving. Een van de top-tien beste restaurants van Slovenië ligt op slechts 20 autominuten van Lipica. Combineer de culinaire ervaring met de meest spectaculaire tak van paardensport; de mensport!

De voorbereidingen voor deze prachtige wedstrijd zijn inmiddels in volle gang. Er wordt onder andere hard gewerkt aan de vernieuwing van de waterhindernis.

Programma

De staatsstoeterij Lipica verwelkomt alle deelnemers graag vanaf dinsdag 8 oktober. De veterinaire keuring staat gepland op donderdagmorgen 10 oktober. De dressuur wordt verreden op vrijdag 11 oktober, gevolgd door de marathon op zaterdag 12 oktober en de vaardigheid op zondag 13 oktober.

De inschrijving sluit op 16 september.

Klik hier voor het vraagprogramma en meer informatie.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.