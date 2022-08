Sluit het menseizoen in stijl af in Lipica

Culinair genieten

Geniet van het schitterende Karst gebied op de grens met Italië, proef het heerlijke eten in het restaurant van het geheel gerenoveerde Maestoso Hotel op de stoeterij of in één van de vele lokale restaurants in de omgeving. Een van de top-tien beste restaurants van Slovenië ligt op slechts 20 autominuten van Lipica. Combineer de culinaire ervaring met de meest spectaculaire tak van paardensport; de mensport!

Officials van wereldklasse

Een van ’s werelds beste parcoursbouwers, Gábor Fintha, is verantwoordelijk voor de parcoursen, terwijl een aantal WK-juryleden deel uitmaakt van het jurycorps. De hoofdpiste met zandbodem biedt de perfecte locatie voor dressuur en vaardigheid.

Als gastheer van twee Wereldkampioenschappen, in 2011 van de pony’s en in 2017 van de tweespan paarden, kijkt het ervaren team van Lipica er naar uit de deelnemers van harte welkom te heten!

De inschrijving is nu geopend via de Nationale Federaties.

Klik hier voor meer informatie en het vraagprogramma.