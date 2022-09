Snel inschrijven voor indoor menmarathon Voornruiters Utrecht

De grote hal zal worden gebruikt voor het parcours en er wordt weer veel publiek verwacht. Losrijden kan in de tweede hal en er is ruime parkeergelegenheid op de goed verlichte parkeerplaats. De inschrijvingen lopen al storm en de enkelspanrubrieken voor de vrijdagavond en zaterdagochtend zijn al vrijwel vol.

Programma

De wedstrijd start op vrijdag 7 oktober om 13.00 uur met de voorrondes voor de enkel- en tweespan paarden. De jeugdrubriek wordt verreden op vrijdagavond vanaf 18.30 uur. Voor jeugd is er geen finale en wordt vrijdag gelijk het eindklassement opgemaakt. Ook zaterdag overdag zijn de voorrondes. Dan het de beurt aan de ponyrubrieken. De zaterdagavond staat vanaf 19.00 uur in het teken van de finales, waarin de finalisten met een schone lei beginnen. Het sluitstuk is de rubriek vierspan paarden die na de finales van start gaat. De vierspannen rijden het finaleparcours twee keer en op basis daarvan wordt het klassement opgemaakt.

Klik hier voor meer informatie