Snelle tijden bezorgen Boyd Exell overwinning in Stuttgart

In de eerste ronde vandaag ging Georg von Stein als eerst van start. Met zijn tijd van 158.36 maakte hij een goed begin, maar door de drie gevallen ging zijn concurrentie hem later voor. Glenn Geerts en Michael Brauchle waren minder snel dan Von Stein maar voor hen beide viel maar één bal.

Nét niet genoeg voor Koos de Ronde

Jéróme Voutaz was vervolgens degene die met zijn tijd van 151.87 precies dezelfde tijd reed als de allersnelste tijd van gisteren. Toen reed Boyd Exell dat in de tweede ronde, maar voor hem vielen toen twee ballen. Voor Jérôme viel vandaag in de eerste ronde één bal. Vervolgens ging IJsbrand Chardon heel vloeiend en snel van start. Hij was de allereerste die alle ballen in Suttgart liet liggen. Met zijn tijd van 154.64 seconden was hij meer dan drie seconden trager dan Jérôme, maar doordat IJsbrand geen ballen had bleef hij boven de Zwitser.

Koos de Ronde liet zien dat hij een waardige tegenstander was voor zijn voorgaande concullega’s. Met zijn split tijd die 0.46 seconden langzamer was dan IJsbrand was alles nog mogelijk zolang hij alle ballen liet liggen. Met zijn eindtijd van 156.71 en een bal die laat in het parcours past viel, eindigde hij met de score van 160.71. Daarmee moest hij Jérôme en IJsbrand voor laten gaan, hijkwalificeerde zich daarmee niet voor de drive-off.

In de eerste ronde was Boyd Exell, na IJsbrand Chardon, de tweede van de avond die alle ballen liet liggen. Hij reed de korte lijn in hindernis vijf van de D naar de E en reed de moeilijke maar kortere lijn van F naar poort zes. Boyd zijn split tijd was 0.13 langzamer dan IJsbrand. Dat betekende dat het gaspedaal open moest én dat hij zich geen bal kon permitteren. Boyd deed beide en finishte in de tijd van 150.44. Foutloos en de snelste tijd!

Jérôme Voutaz zet hoge standaard

Jérôme Voutaz, IJsbrand Chardon en Boyd Exell kwalificeerden zich dus voor de drive-off. Jérôme ging als eerst van start. Zijn bruine Freibergers waren snel, gretig en hadden er duidelijk plezier in. In hindernis tien leek hij bijna tegen een bal aan te lopen bij de wendingen bij de D en de F, maar hij greep op tijd in en de paarden trokken op tijd weer aan. Hij finishte foutloos in een tijd van 149,36, de allersnelste tijd tot dan toe!

Ook IJsbrand Chardon zette alles op alles om zijn tijd van de eerste ronde te verbeteren. Hij ging vliegend van start maar moest in hindernis vijf iets terugnemen om te kunnen blijven sturen binnen de hindernis. Zijn split tijd ten opzichte van Jérôme was twee seconden langzamer, hij finishte uiteindelijk in een tijd van 153.29. Een geweldig gereden ronde waar weinig maar aan kunnen tippen, maar helaas kon hij zijn resultaat van de eerste ronde niet verbeteren.

Snelle tijd geeft Boyd Exell ruimte

Ook Boyd Exell moest beter rijden dan hij tot dan toe had gedaan. Jérôme had namelijk zijn snelste tijd verbeterd én was foutloos gebleven. Boyd ging vliegensvlug van start, reed opnieuw de moeilijke maar snellere lijn in hindernis vijf van de F naar poort zes. De split tijd was twee seconden sneller dan Jérôme, wat zaten ze dicht bij elkaar! In hindernis tien viel er in de A poort een bal voor Boyd… Vanuit het publiek kwamen de benodigde ‘oeh..’ en ‘aah..’s. Voor Boyd duidelijk dus dat hij het bij deze bal moest laten én dat het nog sneller moest! Dat deed hij, na hindernis tien spurtte hij naar poort elf, twaalf, dertien en daarna na de finish. Met zijn geweldige tijd van 144.31 blijf hij zelfs met zijn bal onder de score van 149.36 van Jérôme Voutaz!

Vandaag wist Boyd, net als gister, een dusdanig grote voorsprong op te bouwen met zijn geweldige tijden, dat hij zich zijn gevallen ballen kan permitteren. Hij weet daarmee vandaag opnieuwe bovenaan te eindigen. Wat een ontlading na afloop!

Klik hier voor alle resultaten

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.