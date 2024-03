Spannend DK vaardigheid West in Leusden levert stralende kampioenen

Enkelspan pony's

Er was een I&R controleur van de KNHS aanwezig die alle chipnummers en paspoorten zorgvuldig controleerde in de losrijbaan.

De sulkyrubrieken waren samengevoegd in het klassement en mochten het spits afbijten. Er werd hard gestreden maar uiteindelijk reed Linsey Heine naar de winst.

De rest van het ochtendprogramma werd gevuld met de grote rubriek enkelspan pony, klasse L. Tijdens de eerste manche rolde er bij menig deelnemer een balletje, of kwamen er strafpunten bij voor tijdsoverschrijding. In de tweede manche waren de meeste combinaties nagenoeg foutloos. Leon van Rooijen wist als enige het eerste parcours foutloos af te leggen en mocht daardoor de barrage rijden. Dit leverde hem met zijn pony Voswijck’s Trop Tard het kampioenslint op. Vlak daarachter eindigde Ingeborg Geensen met Rex, die op een kleine tijdfout na netjes alle ballen liet liggen. Harrie Loman reed met pony Thomas naar de derde plaats, in het door zijn broer gebouwde parcours.

De klasse M en de klasse Z/ZZ bij de pony’s leverde ook een spannende strijd. Bij de M reed niemand in de eerste ronde foutloos, maar de meesten herpakten zich in het tweede parcours. Judith Vermeer won uiteindelijk in deze rubriek. Bij de klasse Z-ZZ reed Carine van der Drift haar pony Kyano vliegensvlug en soepel door de poorten. Met een grote glimlach ontving zij haar glazen plaatje en kampioenslint tijdens de prijsuitreiking.

Enkelspan paarden

Naast alle ponyrubrieken waren er ook veel starts in de paardenrubrieken. Kampioen in de klasse L en reservekampioen in de samengevoegde klasse M/Z was Kim de Groot met haar mooie vossen. Nomi Steenbergen was haar met Buterblom Fan’e Tsjonger bij de M/Z de enige die barrage mocht rijden en dat maakte haar dé nummer één in deze klasse.

Bij de enkelspan paard rubriek in de klasse ZZ was het spannend. Niemand wist in de eerste ronde het parcours foutloos af te leggen. Tijdens de tweede ronde was het op de gezichten van de menners af te lezen dat er een schepje bovenop moest. Melissa Langezaal was uiteindelijk degene die in de totaaluitslag het verschil maakte en mag zich kampioen noemen in deze klasse met haar Arabo Tabe.

Tweespannen

In de rubriek tweespan pony’s klasse L startte Linsey Heijne voor het eerst tweespan met de pony’s Toliene en James Bond. Beide manches en ook de barrage reed ze foutloos en voor de tweede keer vandaag pakte ze de winst, wat haar dubbel kampioen maakt!

In de samengevoegde tweespan pony’s klasse M-Z en ZZ maakten de deelnemers het letterlijk ‘bont’, maar was het Kimberley Langezaal die met haar jonge pony’s won. Ook Monte Visser (die ’s morgens een leuke blog online zette waarin hij zijn enthousiasme toonde voor deze wedstrijddag) leefde zich met zijn grote zwarte parels uit in het parcours en nam een lint mee naar huis. Zingend naar huis dus!

Rond half 7 kwam er een einde aan deze mooie dag paardensport en deden Mendistrict West – voorzitter Wim de Groot en Johan de Hoop de prijsuitreiking. Aangekaart werd nog wel dat het voor zowel organisatie als deelnemersveld wel zo netjes is bij een wedstrijd, waarin je kans maakt om kampioen te worden, te blijven voor de prijsuitreiking! Het publiek deelde deze mening met een luid applaus.

De organisatie, vrijwilligers en deelnemers kijken terug op een sportieve dag met een mooi parcours. De blikken gaan vooruit naar de aankomende Jeugddag op 13 april in Lexmond. Er zijn nog enkele plekken vrij dus wacht niet te lang en geef je op!

Klik hier voor de resultaten