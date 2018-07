Spannende strijd in zonovergoten Geldrop

Op zaterdag streden de deelnemers in de onderdelen dressuur en vaardigheid, waarbij Edith Chardon de beste dressuurscore van de dag haalde bij de pony’s met 47,21 strafpunten. Leonne van Gestel deed dat bij de paarden met een score van 48,83 strafpunten.

Het vaardigheidsparcours dat in de mooie springpiste was uitgezet, bood voldoende uitdaging maar was toch fijn te rijden. In vrijwel alle rubrieken waren er één of meerdere deelnemers die een foutloze ronde binnen de toegestane tijd wisten te rijden.

Het A-traject tijdens de marathon op zondag werd aangepast en ingekort vanwege de langdurige droogte, die het oorspronkelijke parcours zwaar en stoffig zouden maken. Bovendien was er een vergrote kans op bosbrand met publiek en zoveel deelnemers op de route.

De hindernissen waren afwisselend op snelheid en meer technisch gebouwd, waardoor oplettendheid van de deelnemers geboden was.

Een speciale vermelding voor Anneke Cremers die in de grotere rubrieken alle onderdelen op haar naam zette.

De winnaars van de SWM:

Impuls Jur Baijens

1po L Birgit Martens

1po M Ronald Looijmans

1po Z Jos Geerlings

1pa L Gerwin van Bakel

1pa M Piet Peepers

1pa Z Peter Zeegers

2po L Lonneke van de Eijnden

2po M Anneke Cremers

2po Z Cas Hendriks

2pa L Jonas Corten

2pa M Lieke Kaal

2pa Z Ton Vreugdenhil

4po /tandem L Dimitri Verstraeten

4po M Anton Molendijk

4po Z Edith Chardon

Anneke Cremers

Districtskampioenschappen Mendistrict Zuid

Aan het eind van de dag mochten de volgende deelnemers zich kampioen van District Zuid noemen:

1po L Birgit Martens

1po M Ronald Looijmans

1po Z Jos Geerlings

1pa L Gerwin van Bakel

1pa M Piet Peepers

1pa Z Peter Zeegers

2po L Lonneke van de Eijnden

2po M Anneke Cremers

2po Z Cas Hendriks

2pa L Jonas Corten

2pa M Lieke Kaal

2pa Z Tristan Verheijen

4po /tandem L Dimitri Verstraeten

4po M Nick Weytjens

4po Z Marcel de Vries

Kampioenen SWM van Mendistrict Zuid