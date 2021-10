Speciale jeugdrubriek tijdens indoor marathon Hapert

Helaas moet de organisatie controleren op geldige QR-codes voordat publiek toe kan worden gelaten op het terrein van Manege De Lemelvelden in Hapert.

De aanspanningen starten zaterdag 30 oktober vanaf 18:30 uur en zondag begint het programma om 9:00 uur.

Jeugdrubriek

Daarnaast is er op zondag een speciale jeugd rubriek voor aanstormende talentjes tot 14 jaar. In deze rubriek mogen de mennertjes begeleid worden door de papa’s en mama’s of andere personen boven de 18 jaar.

