Spectaculair slot EGM – IMC

Zoals in de voorrondes was de strijd op het scherpst van de snede, wat zeker niet ten koste ging van sportiviteit en waarbij paardvriendelijkheid de boventoon voerde. De organisatie juicht dit ontzettend toe en merkt op dat het niveau van rijden de laatste jaren sterk is verhoogd. “Gelukkig zijn de rijders ervan doordrongen dat ook de mensport onder een vergrootglas is komen te liggen bij het publiek”, aldus de voorzitter.

Enkelspan pony's

Bij de enkelspan pony rubriek was de suprematie voor Dirk Bastiaansen uit Gilze. Alle voorrondes gewonnen en met een eindtijd met 6 sec. voorsprong in de finale op de nummer twee werd hij glansrijk eerste. Na een redelijke zware verjaardag, waarop zijn 60 jarig bestaan werd gevierd, moest Frank Vissers zijn tweede plaats afstaan aan Jack Lamers, maar een derde plaats bleek ruimschoots binnen bereik. Verder werden Marc Hanssen, Ingeborg Boers en Moniek Classens naar de prijzentafel gevraagd voor respectievelijk hun vierde, vijfde en zesde rangschikking.

Enkelspan paarden

Bij de enkelspan paard rubriek kon Dirk Vanhees uit Wellen ( B. ) niet aan de finale deelnemen vanwege een ongeluk. Piet van de Brand schoof daardoor door naar een eerste plek gevolgd door Piet Peepers, Eric Eijpelaer en Charissa de Ridder, die drieën een ex aequo hadden in de voorrondes. Piet kon echter zijn eerste plek niet consolideren. Op het voorterrein werd hij aangesproken door de organisatie met de vraag of hij zich bewust was van zijn eerste plaats ? “Houd oewe mond, ik probeer ut steeds te vergete”, was zijn antwoord vriendelijk doch enigszins gestrest in zijn Nispens dialect.

Dat de druk hoog was, bleek uit zijn eerst gereden manche. Twee balletjes raakten de zandbodem. In de eindtijd kwam hij 1,06 sec. tekort op Eric Eijpelaer. Er ontstond hierdoor een ex aequo in de eindstand. Het reglement, wat hierin voorziet, geeft aan dat de tijd van de eerste manche doorslaggevend is. Twee keer een snellere ronde in de gereden tijd en toch geen winnaar, hij kon het in eerste instantie niet geloven. Piet moest zijn plaats afstaan aan Eric. Derde werd Charissa de Ridder, gevolgd door twee keer Piet Peepers en op een zesde plaats, Karel Geentjes. Dagwinnaar werd met overmacht Jack Lamers uit Hamont-Achel ( B. ) met een voorsprong van ruim 8 sec. op Eric E.

Piet Peepers

Tweespan paarden

Bij de tweespan paarden stond Johan van Hooydonk uit Bavel aan de leiding. Hij kon zijn positie veilig stellen, ondanks of dankzij ( het is maar net hoe je het bekijkt ) zijn vierde plaats in het finaleresultaat. Marcel Marijnissen, vierde in de stand van de voorronde, was in de finale onverbiddelijk. Bij aankomst gaf hij aan nog niet te kunnen rijden, vanwege oogproblemen. De ringmeester was dan ook blij verrast dat hij toch aan de start verscheen met de leidsels in zijn hand.

“Er wier me gezeed dat ik niet durfde um de strijd an te gaon en da laot ik me ni zomaer zegge”, maar zich er wel terdege van bewust dat het verantwoord was. Marcels eindtijd was 22 sec. kleiner dan de nummer twee van de dag, Harrie Verstappen uit Eersel, ondanks drie afgereden ballen. Hij klom met dit geweldige resultaat op naar een tweede plaats en wipte Leo van der Burgt uit de top drie. Harrie Verstappen was en bleef derde.

Shetlander rubriek

In de Shetlander rubriek, extra in het leven geroepen door de organisatie, was de hegemonie voor Annemarie Kuenen uit Wagenberg met haar tweespan boven Johan Beliën uit Hamont-Achel ( B. ) met zijn vierspan. In de vierspan pony klasse moest Johan, met vier secondes verschil in de eindtijd van de finale, ook genoegen nemen met een tweede plaats. De stand in de voorronde bleef ongewijzigd. Kenny Kanora uit Tielen ( B. ) werd eerste. Een derde plek was er voor Bernd Wouters uit Berendrecht ( B. ) en een zeer verdienstelijk vierde positie was er voor Britt Luycks uit Lommel ( B. ), die voor de eerste keer in haar prille carrière deelnam in deze rubriek, die dus een geheel Belgische aangelegenheid was.

Tweespan pony's

Het meest spannend was toch weer in de tweespan pony groep. Dennis Rijntjes, Marcel Coolen, Erik Verloo en Frans Marijnissen uit Zundert stonden in de voorrondestand geheel gelijk. Frans wist de finale te winnen door anderhalve seconde sneller te zijn over de beide manches dan Dennis Rijntjes uit Aarle Rixtel, waarbij nog mag worden aangetekend dat Frans één bal liet rollen in de eerste manche, maar maar dat kon hij zich net veroorloven. Dennis wist Marcel Coolen uit Nuenen krap 5 sec. voor te blijven. Eric Verloo uit Poppel ( B. ) eindigde op een vierde plaats, ruim 10 seconde achter Marcel. Sam Couwenberg uit Veulen en Tinus van Kuik uit Reusel werden ook uitgenodigd om een greep te doen van de prijzentafel.

Vierspan paarden

Bij de vierspannen paard was de deelname gering. Jonas Corten Bekkevoort ( B. ) had door zijn ervarenheid als minimararthonspecialist, weinig te duchten van de minder ervaren nummer twee Menteam Willems uit Pelt ( B. ). Verder kon het publiek genieten van Bruno Taverniers , die voor de finalewedstrijd ook was overgevlogen vanuit Zandvliet ( B. ) Ook deze rubriek werd alleen door de Belgische vlag vertegenwoordigd.

