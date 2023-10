Spektakel en huldigingen tijdens Geldrop Hippique 2023

Hulde!

Tijdens de prijsuitreikingen vond de huldiging plaats van EGM – lid Rodinde Rutjens door EGM – voorzitter Ties van Gog, GH – voorzitter Theo Linssen en de burgemeester van Geldrop – Mierlo, Jos van Bree. Rodinde won maar liefst drie keer op rij (in 2019, 2021 en in 2023) WK Goud bij de tweespan pony’s.

Huldiging Rodinde Rutjens

Een totale verrassing voor de EGM – voorzitter tijdens de uitreiking van de prijzen bij de tweespan pony’s: GH – voorzitter Theo Linssen zette Ties van Gog en zijn gezin in het zonnetje en uiteraard kon een ereronde achterop de koets niet uitblijven!

Ereronde voor Ties van Gog en zijn gezin

De minimarathon tijdens Geldrop Hippique vormt traditiegetrouw de eerste wedstrijd van de Indoor Men Competitie die uit drie voorrondes en een Finalewedstrijd bestaat.

De menners mochten hun vaardigheden testen voor de publiekstribune en het indoor-terras waar de gasten het spektakel konden volgen met een hapje en een drankje. Zaterdagavond kon er verkend worden en kwamen de eerste menteams aan de startlijn, waaronder een grote publiekstrekker. Wereldkampioen Boyd Exell die in voorbereiding is voor de wereldbekerwedstrijden, reed mee. Parcoursbouwer Ties van Gog en zijn team hadden een parcours neergezet bestaande uit dertien poorten en drie hindernissen.

Op zondag barstte de sportieve strijd goed los. Er werden weinig fouten gemaakt, het parcours was fijn te rijden waarvoor Ties en zijn team veel lof oogstten. In alle rubrieken werd gestreden om een finaleplaats in de barrage te bemachtigen, waarna een aangespannen prijsuitreiking met ereronde plaatsvond per verreden rubriek.

De Belgen Karel (Geentjes) en Karel in de rubriek enkelspan paarden

De organisatie kijkt terug op een prachtige weekend. De tweede wedstrijd in de Indoor Men Competitie vindt plaats op 24 en 26 december.

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor meer informatie over de tweede wedstrijd

Klik hier voor de foto’s van Photowerken

Aangespannen prijsuitreiking

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.