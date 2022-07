Spijkerplanken gevonden in bossen bij Heeze

De boswachter vermoedt dat de planken waren bedoeld om illegale motorcrossers te dwarsbomen, omdat daar de laatste tijd veel klachten over binnenkomen. “Waarschijnlijk heeft iemand voor eigen rechter willen spelen. Wie dat was, is nog niet bekend.” De spijkerplanken bestaan uit brede houten planken met daarin lange, uitstekende spijkers. Dit kan natuurlijk grote gevolgen hebben voor paarden, honden, fietsers en andere natuurgebruikers. Een van de planken was zelfs ingegraven. Natuurbeheerders hebben inmiddels drie planken weggehaald.

Ruiterpad

Twee planken werden gevonden door een boer. Die reed er met zijn trekker overheen, maar had geen schade. “Daarna meldde zich een mountainbiker met lekke banden”, weet Jeurissen.

De fietser vond de plank op een ruiterpad in natuurgebied De Groote Heide bij Heeze, ook wel Leenderheide genoemd. “Je zou daar maar met je paard overheen gaan”, gruwelt de burgemeester. Op beide locaties komen volgens de boswachter ook vaak crossers.

Bron: Omroep Brabant

De ingegraven spijkerplank. Foto: Nick Juristen