Sponsoren steunen SWM Exloo

De vraag naar een goede nationale wedstrijd in het noorden van het land tijdens de districtsvergadering en één telefoontje naar Lieuwe Koopmans van Hippisch Centrum Exloo waren voldoende om de wedstrijd in de kalender op te laten nemen.

“Daarnaast zijn we heel blij dat meerdere sponsoren hebben aangeboden hun steentje bij te willen dragen. Hierdoor kunnen we niet alleen prijzen beschikbaar stellen voor alle rijders, maar ook voor grooms. We willen dat iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt”, laat mede-initiatiefnemer Jacques Poppen aan Hoefnet weten. “We gaan voor kwaliteit in alle opzichten en op één van de mooiste wedstrijdterreinen van het land.”

Daarnaast is de organisatie bezig met het ontwikkelen van een wisselprijs . Het ‘wat’ en ‘hoe’ daarvan volgt later.

Inschrijven voor SWM Exloo is nog mogelijk. Meer informatie vind je via deze link.

