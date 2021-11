Sport en gezelligheid bij PSV De Roskam in Kapel – Avezaath

De natte omstandigheden buiten beschouwing latend, heeft de organiserende menvereniging het prima voor elkaar in Kapel Avezaath! Een fijne, grote kantine aan de lange zijde van een goed verlichte dressuurhal met een 60 x 20 meter rijbak.

De tijdsplanning was goed en er waren ruim voldoende stewards en ringmeesters die de combinaties vlot na elkaar lieten starten. Het secretariaat was hulpvaardig en zorgde bij binnenkomst voor een coronacheck om de veiligheid te waarborgen.

De jury prikte gelukkig door de weersomstandigheden heen, door het natte zand dat aan de koetsen, pony’s en paarden bleef plakken, te negeren en er werden mooie scores behaald. Voor de winnaars had de organisatie een prijzentafel klaargemaakt met mooi ingepakte pakketjes waar uit gekozen kon worden.

De volgende wedstrijd van PSV De Roskam is gepland op 8 januari.

