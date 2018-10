Sportieve strijd in tropisch Hengelo

Felix Loeters

Voor de top van Nederland en de vele trouwe deelnemers die vaak al jaren naar Hengelo komen, had parcoursbouwer Hanne-Louise de Koning twee uitdagende vaardigheidsparcoursen neergezet.

Ook de technische hindernissen zagen er strak aangekleed uit, aangevuld met vlaggen en spandoeken van de sponsors.

Tijdens de prijsuitreikingen waren er extra prijzen beschikbaar voor de menners die foutloos de vaardigheidsparcours gereden hadden en voor de dressuurwinnaars.

Patrick Wormgoor (tweespan pony’s klasse L) is overall winnaar geworden bij de eigen leden, Winnaar in de vaardigheid was Dick Bolt met zijn tandem pony’s en het onderdeel marathon is door Melanie van der Welle-Becker (enkelspan paard klasse Z) gewonnen.

Voor elke deelnemer was er een goodiebag en een attentie van de vereniging beschikbaar gesteld als bedankje voor de komst naar Hengelo.

Volgend jaar is een jubileumjaar voor de organiserende vereniging. In 2019 wordt de 30ste SWM Hengelo gehouden!

Klik hier voor alle uitslagen

Patrick Wormgoor