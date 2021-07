Sportiviteit en gezelligheid op zonnige minimarathon Nieuwegein

Berry van den Bosch had een parcours gebouwd met veel mogelijkheden en vriendelijke lijnen. Veel menners maakten gebruik van de mogelijkheid om hun jonge paarden en pony’s ervaring op te laten doen. En een aantal liefhebbers had de wedstrijd speciaal uitgezocht. Zelfs uit Drenthe was een ponymenster naar Nieuwegein gereisd om mee te doen. De dag verliep sportief én gezellig. Er werden wafels gebakken en van het nieuwe overdekte terras werd dankbaar gebruik gemaakt.

Thema sportzomer

De hindernissen stonden allemaal in het teken van de sportzomer. Zo was er een ‘Tour de France’ hindernis en een ‘Max Verstappen-hindernis’. Centraal in het parcours stond een kleurrijke ‘Olympische hindernis’ met in het midden de Olympische ringen.

De jeugd beet het spits af. Daarna was het de beurt aan de volwassenen. Henk Luijer won de rubriek enkelspan paard, gevolgd door Petra de Graaf. Bij de pony’s reed Mariska Klok het winnende resultaat.

Petra de Graaf in actie in de 'Olympische Spelen' hindernis

