Sportiviteit en spektakel tijdens indoor Geldrop Hippique

De weergoden waren de organisatie en deelnemers gunstig gezind en onder een klein zonnetje was het een gezellige boel op de terreinen van Manege Meulendijks. In de binnenmanege waren een kegelparcours en drie hindernissen opgezet, waarbij poort 1A direct de opgang van de brug betekende. Na vorig jaar geen of nauwelijks minimarathons gereden te hebben kwamen er een aantal nieuwe en jonge paarden aan de start. Sowieso waren veel paarden en pony’s even overdonderd door hindernis 1; in de eerste manche kwamen ze geregeld in snelheid terug bij de aanblik op de brug, maar in de tweede manche was daar nauwelijks meer iets van te merken.

De enkelspan pony’s reden veelal foutloos; bij de tweespannen en vierspannen waren poort 3 en 6 (op volle snelheid) de plaatsen waar geregeld een balletje viel.

De deelnemers, de organisatie en het publiek kunnen terugkijken op een goed begin van het nieuwe indoorseizoen.

Brenda Uijterwijk met Elvizz voor de eerste keer in de minimarathon