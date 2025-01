Stalmatten: De beste opties en toepassingen in stallen en paddocks

Paarden brengen in de winter vaak meer tijd door in de stal, voor beschutting tegen de kou. Helaas kunnen koude betonnen vloeren voor gewrichtsklachten zorgen. Wil je jouw paarden of pony’s tijdens de wintermaanden comfortabel in de stal laten staan, zonder je zorgen te maken over zijn of haar gezondheid? Rubbermatten bieden de oplossing. Rubber zorgt niet alleen voor een zachte en comfortabele ondergrond voor paarden, het biedt nog veel meer voordelen!

De voordelen van rubberen matten

De isolerende werking van rubbermatten zorgen voor extra comfort voor jouw paard of pony. De matten houden kou van de harde betonnen vloer tegen, waardoor ze sneller gaan liggen om uit te rusten. Daarnaast verminderen rubber stalmatten het risico op blessures, doordat het zachte materiaal een schokabsorberende werking heeft. Dit voorkomt gewrichtsbelasting, maar ook schaafwonden of kneuzingen door uitglijden. Rubberen matten zijn dan ook niet alleen uitermate geschikt voor in de stal, maar ook op wasplaatsen, looppaden en in de trailer.

Het antislip materiaal zorgt ervoor dat je paarden én jij veilig in en rondom de stal kunnen lopen. Door de drainerende onderkant van de matten, kan water en urine goed afgevoerd worden. Hierdoor kun je zelfs bij een natte omgeving, zoals een wasplaats, veilig werken. Een rubberen laadklepmat en trailermat hebben vaak een speciale structuur aan de bovenkant, voor extra grip.

Rubber stalmatten: Hygiënisch en kostenbesparend!

Naast veiligheid dragen rubberen matten ook bij aan een gezonde leefomgeving. Een rubberen stalmat is eenvoudig schoon te maken. Doordat het materiaal geen vocht of bacteriën opneemt, kun je het gemakkelijk afvegen of schoonspuiten. In combinatie met een verminderd stroverbruik zorgt dit voor minder stof. Iets wat bevorderend is voor gevoelige luchtwegen.

Maar hoezo vermindert je stroverbruik? Stalmatten zorgen voor een comfortabele basis, waardoor je alleen stro nodig hebt om eventuele urine te absorberen. Hierdoor hoef je alleen vies stro af te voeren. Dit is niet alleen milieuvriendelijk, maar ook tijd- én kostenbesparend!

Veiligheid en comfort buiten de stal

Hoewel rubbermatten perfect zijn voor gebruik in de stal, in de stalgangen, wasplaatsen en trailers, bieden ze te weinig stevigheid in jouw paddock. Tijdens natte winterdagen kan jouw paddock al snel veranderen in een grote modderpoel. Hiervoor zijn paddockmatten de geschikte oplossing.

Niet alleen in jouw paddock, maar ook in andere buitenverblijven, longeercirkels en op looppaden kunnen deze matten voor een stabiele ondergrond zorgen. Een paddockmat kun je vullen met grind, zand of gras om modderige plekken te voorkomen en een stevige grond te creëren. Een gevulde paddock mat is zelfs zo sterk dat je er met een trailer overheen kunt rijden, zonder dat de matten beschadigen.

Door jouw paardenstal en omgeving te voorzien van de geschikte stalmatten, zorg je voor extra veiligheid en comfortvoor je paarden en jezelf. Met een combinatie van de juiste rubberen matten en paddockmatten creëer je comfort, hygiëne en een veilige omgeving. Kies voor een duurzame en comfortabele oplossing voor jouw paard en ontdek hoe stalmatten niet alleen het welzijn van jouw dier verbeteren, maar ook je dagelijkse werkzaamheden eenvoudiger maken.