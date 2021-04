Stan van Eijk benoemd tot ambassadeur WK Limburg 2021

Trots

De uit Schinveld afkomstige Stan van Eijk behoort tot de mondiale wereldtop van de tweespanrijders. Op het voorgaande WK in Drebkau 2019 behaalde hij individueel brons en leverde hij een forse bijdrage aan het team zilver. Van Eijk is tevens regerend Nederlands kampioen en boekte sinds de start van zijn carrière een groot aantal nationale en internationale successen: “Ik ben zeer vereerd dat ik gevraagd ben als ambassadeur van het WK. Ze waren op zoek naar een representatieve en goede tweespanrijder, ik had niet direct aan mezelf gedacht bij deze beschrijving,” lacht Stan. “Maar het is wel heel leuk en ik ben er trots op!”

Wachten op de bondscoach

Stan combineert het trainen van zijn eigen paarden en die van andere menners met het runnen van het familiebedrijf ‘Biej de Tant’ in Schinveld, een zeer veelzijdig horecabedrijf in de prachtige omgeving van de Schinveldse bossen. Stan en zijn familie maakten in 2020 gebruik van de verplichte Corona-wedstrijdstop door hun bedrijf verder uit te bouwen. Inmiddels staan ze te trappelen om zowel met het bedrijf als met de tweespan-wedstrijdsport weer ‘los’ te gaan: “We hebben al diverse trainingen gehad om ons voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Er staat een aantal wedstrijden op de planning en de laatste wordt hopelijk het WK in Kronenberg. Of ik kan en mag deelnemen, is afhankelijk van mijn prestaties en van de gezondheid van mijn paarden, het blijven tenslotte dieren. Totdat we het groene licht van de bondscoach krijgen voor een WK-startplaats, blijf ik mijn span verbeteren. Maar het span loopt goed, de paarden zijn fit en we hebben er echt zin in!”

Meer info over het WK vind je op www.limburg2021.nl

Stan in actie tijdens het WK Drebkau 2019