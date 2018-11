Stan van Eijk en Antonie ter Harmsel in A-kader

Stan van Eijk

Harrie Verstappen en Tom Engbers maken geen deel meer uit van de tweespankaders. De tweespanrijders hebben het vizier gericht op het WK in het Duitse Drebkau van 11 tot en met 15 september 2019.

Ook voor de ponymenners wordt 2019 een belangrijk jaar. Van 25 tot en met 29 september* wordt het WK verreden in het Hongaarse Kisbér-Aszár. Daan Verhofstad is met zijn tweespan toegetreden tot het B-kader. Woutera van de Kamp-Rozendaal en Dirk Neerincx hebben de kaders verlaten. Nederlands kampioen enkelspan pony’s Brent Janssen is toegevoegd aan het B-kader.

De vierspan paarden bereiden zich voor op het Europees Kampioenschap in Donaueschingen van 15 tot en met 18 augustus. Edwin van der Graaf is per 1 november opgenomen in het B-kader.

Voor de enkelspan paarden is 2019 een WK-tussenjaar. Lid van het gouden team Frank van der Doelen en succesvol WK-deelnemer Frank van der Vegt hebben het B-kader verlaten. Van der Doelen startte met de merrie van Jan Moonen die inmiddels dragend is en Van der Vegt heeft zijn paard verkocht.

*)datumwijziging van dit WK ligt ter goedkeuring bij de FEI.

Actueel overzicht menkaders:

Mennen vierspan paarden, A-kader

Mennen vierspan paarden, B-kader

Ronde, Peter de Zwartewaal

Weusthof, Mark Rossum (Ov.)

Graaf, Edwin van der Ouddorp

Mennen vierspan pony’s, A-kader

Mennen vierspan pony’s, B-kader

Mennen tweespan paarden, A-kader

Eijk, Stan van Schinveld

Harmsel, Antonie ter Rijssen



Mennen tweespan paarden, B-kader

Couwenberg, Erik Veulen

Dijkhof, Geert Klarenbeek

Hagen-Dijkhuis, Sanny Putten

Letteboer, Raymond Oud-Ootmarsum

Verheijen, Tristan Weert



Mennen tweespan pony’s, A-kader

Mennen tweespan pony’s, B-kader

Mennen enkelspan paard, A-kader

Mennen enkelspan paard, B-kader

Mennen enkelspan pony, A-kader

Schuiling, Marissa Herveld Kyra

Mennen enkelspan pony, B-kader

Janssen, Brent Swolgen

Pijl, Tamara Loosdrecht

Vissers, Arion Helvoirt

Zaayer, Annegreet Wadenoijen



Para-equestrian mennen, A-kader

Para-equestrian mennen, B-kader