Sterk deelnemersveld in Beekbergen

De tweespannen zijn de grootste rubriek. Voor hen is de wedstrijd een belangrijke graadmeter richting het Wereldkampioenschap dat eind september in Haras du Pin (Frankrijk) wordt gehouden. Titelverdediger Martin Hölle is uiteraard van de partij en maar liefst 16 Nederlandse rijders doen een gooi naar de prijzen. De beste Nederlander wint bovendien de Van Tergouw plaquette.

Bij de vierspannen komen ook de besten ter wereld aan start, waaronder meervoudig wereldkampioen Boyd Exell (Australië). De vierspanrijders kunnen in Beekbergen de felbegeerde kwalificatiepunten halen voor het komende wereldbekerseizoen. De Europese vierspanrijders richten zich dit jaar bovendien op het Europees kampioenschap dat eind augustus in Exloo wordt verreden. Daar is Bram Chardon titelverdediger.

NK vierspannen en paramennen

Naast de internationale wedstrijd wordt er ook gestreden om de Nationale titels bij de vierspannen en de paramenners. Bram Chardon pakte vorig jaar voor het eerst in zijn carrière de titel. Hij wil natuurlijk ook nu zo goed mogelijk presteren in het sterke internationale deelnemersveld, waar nog 7 andere Nederlanders meestrijden. Bij de paramenners verdedigt Ingmar Veneman haar titel. Zij krijgt geduchte concurrentie van de andere Nederlandse paramenners, die hopen op een plekje in het Nationale team voor het WK paramennen eind augustus.

Nieuwe hindernissen

Volop competitie dus en dat belooft mooie sport. De wedstrijd krijgt een vernieuwde uitstraling. De marathon bevat onder andere twee nieuwe hindernissen: een combinatie van vast gebouwde elementen en mobiele elementen. Door het team van Riant Equestrian Centre wordt momenteel hard gewerkt om daar iets moois van te maken. Organisator Mieke van Tergouw: ‘We kijken met veel plezier uit naar de 34e editie van het Paardenspektakel. Ik ben blij met het sterke deelnemersveld en hoop dat we weer een groot publiek kunnen laten genieten van topsport.’ Zoals ieder jaar is de entree gratis en zijn er volop activiteiten met een Country Fair, Kidsdorp, een Charity Dinner en feestavonden. De toegang is op alle dagen gratis.

