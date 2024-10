Sterke jeugdoptredens tijdens Indoor Zwartwaal

Marie reed in Zwartewaal haar allereerste menwedstrijd, maar ze liet haar talent zien door met pony Dusty twee foutloze rondes te rijden. Ze stuurde haar pony zelfverzekerd door het parcours alsof ze al jaren ervaring had. Haar vader Glenn Geerts stond achterop de koets als groom en straalde van oor tot oor.

Thorsten Schuddinck, eveneens een opkomend Belgisch talent, gaf een indrukwekkend optreden met twee vlekkeloze rondes. Hij reed vastberaden en soepel door de hindernissen wat hem uiteindelijk de overwinning opleverde. Ook zijn prestatie was een bewijs van zijn groeiend talent in de sport.

De startlijst was bomvol: 130 enkel- en tweespannen, enkele tandemaanspanningen en maar liefst 25 vierspancombinaties kwamen aan de start bij Koos en Marie de Ronde. De vierspannen maken zich op voor het wereldbekerseizoen en Zwartewaal is een uitstekende training en test voor de toprijders.

Boyd Exell liet zien dat hij zijn indoorspan goed in vorm heeft en won de wedstrijd voor de internationale wedstrijdmenners voor Daniel Naprous en thuisrijder Koos de Ronde.

