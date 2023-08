Stichting jeugdmennen opgericht

Het gouden team van Kisbér 2022

Hoewel de FEI al jarenlang een Europees kampioenschap voor jeugdmenners organiseert, doet Nederland pas sinds 2021 mee. Als toonaangevend land in de mensport met veel jong talent wil de Stichting jeugdmennen borgen dat deze groep de kans krijgt zich internationaal met leeftijdgenoten te meten. Met deze stichting worden organisatorisch en financieel een aantal zaken geformaliseerd en kunnen er sponsors worden geworven. Voor het EK jeugdmennen is er namelijk geen financiële ondersteuning vanuit de KNHS of andere organisaties en daarmee ook geen onkostenvergoeding voor training en begeleiding.

Jeugd is de toekomst

Nederland is op internationaal niveau toonaangevend in het mennen. Er zijn veel jonge getalenteerde menners in ons land. De mendistricten organiseren daarom regelmatig trainingsdagen om de jeugdmenners verder op te leiden. Maar de stap naar de internationale jeugdcompetitie ontbreekt en daar voorziet de Stichting jeugdmennen in. Op internationaal niveau zijn er 3 leeftijdscategorieën: Children (12 t/m 14 jaar), Junioren (14 t/m 18 jaar) en Young Drivers (16 t/m 25 jaar). Ze rijden enkelspan pony, enkelspan paard of tweespan pony. Het Europees kampioenschap voor jeugdmenners is de kweekvijver voor toekomstig internationaal toptalent. Bovendien kunnen de jonge menners op een niveau dat past bij hun leeftijd deelnemen.

Goud als doel

Trainer Bram Chardon vertelt: “Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is voor kinderen die topsportambitie hebben om je met leeftijdgenoten te meten op weg naar het hoogste niveau. Het EK voor jeugdmenners is daar een hele mooie opstap voor. In mijn tijd was die mogelijkheid er helaas niet en moest ik me gelijk meten met de senioren.”

Het begeleidingsteam dat naast Bram Chardon bestaat uit Christiaan Provoost, Rowan Timmer, Wim Veldboom en Magda Coppoolse, werkt aan een plan op weg naar het EK in 2024. De ambitie is hoog: prolongatie van de titel en zoveel mogelijk individuele medailles.

Aftrap

Tijdens het Wereldkampioenschap ponymennen in Oirschot komt de officiële start van de Stichting jeugdmennen. Het stichtingsbestuur bestaat uit Bram Chardon (voorzitter), Rowan Timmer (secretaris) en Jan Janssen (algemeen bestuurslid). Op zaterdag 2 september, rond 17.00 uur is de presentatie van de Stichting Jeugdmennen, waarbij menliefhebbers, pers en andere belangstellenden van harte welkom zijn. De website is al in de lucht, kijk op www.jeugdmennen.nl

Podium EK Kisbér