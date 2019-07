Stimuleringsprijzen Noordelijke wedstrijden uitgereikt

Met deze stimuleringsprijzen wordt beoogd deelname aan de noordelijke wedstrijden aantrekkelijker te maken. Door aan tenminste drie van de vier noordelijke wedstrijden deel te nemen kon men, per klasse, in aanmerking komen voor deze prijs. Het ging om de wedstrijden in Bronneger, Zuidwolde, Harich en Leek. Per klasse (L, M en Z) was er geldbedrag van € 250,- en een mooie erelint te verdienen. Hiervoor telden de resultaten van de dressuur en de vaardigheid mee.

De winnaars werden na afloop van de wedstrijd in Leek (zondag 7 juli) bekend gemaakt. Jacques Poppen reikte zelf de prijzen uit.

De winnaars van de stimuleringsprijzen 2019 zijn:

Klasse L: Koen de Wit (enkelspan paard);

Klasse M: Roelf Lamein (vierspan pony);

Klasse Z: Paul Versluis (enkelspan paard).

AddWork heeft aan mendistrict Noord de toezegging gedaan ook in 2020 deze stimuleringsprijzen ter beschikking te stellen. Jacques draagt de wedstrijden in het noorden een warm hart toe en hoopt, samen met het districtsbestuur dat er hiermee meer deelnemers naar de wedstrijden in het noorden komen.

Dus menners, zet de samengestelde wedstrijden in Bronneger, Zuidwolde, Harich en Leek in 2020 alvast in jullie agenda!

De winnaars van de Noordelijke stimuleringsprijzen v.l.n.r.: Roelf Lamein, Paul Versluis en Koen de Wit ,met Jacques Poppen

Met dank aan Trijntje Lamein voor tekst en foto