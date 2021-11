Stockholm: Michael Brauchle wint eerste wedstrijd met overmacht

Parcoursbouwer Johan Jacobs had een technisch parcours gebouwd. Naast twee marathonhindernissen waren er een speedbox, die naar keuze van de ene of de andere kant kon worden aangereden. Verder was er een brug die twee keer moest worden genomen en kende het parcours 2 oxers. De start- en finishlijn lag op het midden van de piste. Door een afbeelding op een reusachtige videowall langs de piste (vanuit het publiek gezien achter de brug) werd het een prachtig aangeklede arena.

Vroeg verkennen

Vanochtend moesten de rijders al om 6 uur het parcours verkennen. Door het gebruik van een speciale techniek met laserstralen kon het parcours snel worden neergezet. Na testrijder Fredrik Persson moest Lyon-winnaar Boyd Exell als eerste van start. Hij zette een snelle tijd neer en met alleen een balletje op de brug was zijn eindtijd van 151,34 niet slecht. Glenn Geerts (BEL) was goed onderweg en leek af te stevenen op een foutloze rit, maar op de laatste oxer viel er een bal, waardoor hij toch achter Exell belandde. József Dobrovitz (HUN) begon razendsnel. In de eerste marathonhindernis draaide zijn span heel gemakkelijk en bleef hij dicht bij het hout, maar gaandeweg vielen er drie ballen, waarmee hij de hekkensluiter werd. Vervolgens was het de beurt aan Mareike Harm (GER), die er verrassend in slaagde om Exell met 0,24 te kloppen. Laatste starter Michael Brauchle (GER) was niet alleen foutloos, maar ook het snelst. Alles klopte en met 140,80 pakte hij een straatlengte voorsprong.

Michael Brauchle is in vorm

Harm verrassend, Brauchle wint

De winning round ging dus tussen de beide Duitsers en de wereldkampioen. In deze omloop verviel de D-poort in de eerste marathonhindernis en hoefde de brug maar één keer te worden genomen. Opnieuw moest Boyd Exell het spits afbijten, maar het liep niet zoals we van hem gewend zijn, ondanks de snelle tijd die hij klokte. In de tweede marathonhindernis moest het hek bij de C-poort het ontgelden en er viel nog een bal in het parcours. Hij bleef derde. Mareike Harm reed ruimere bochten in de marathonhindernissen, nam geen onnodige risico’s en bleef foutloos. Daarmee werd ze knap tweede. Michael Brauchle tikte in de eerste marathonhindernis een balletje af, maar ontwikkelde opnieuw veel snelheid en won de wedstrijd.

