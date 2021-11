Stockholm: tweede wereldbekeroverwinning op rij voor Boyd Exell

De sfeer was geweldig. Testdriver Fredrik Persson (SWE) zorgde met een commentator op de wagen voor een uitleg over de wedstrijd en het parcours aan de toeschouwers. Dat zorgde voor nog meer betrokkenheid en enthousiasme van het Zweedse publiek.

Ander lijntje

Glenn Geerts (BEL) miste donderdag de winning round op een haar na. Nu plaatste hij zich wel met een fraaie foutloze eerste omloop in 151,28. Het span van Boyd Exell werkte beter samen dan donderdag en in hoog tempo reed ook hij foutloos. Opvallend was zijn mooie lijn in hindernis 10, waar hij van C naar D reed door het hart van de hindernis. Het resultaat: foutloos in 139,29. Mareike Harm werd donderdag nog verrassend tweede, maar reed er nu 3 ballen af, waardoor zij de drive off miste. Michael Brauchle had opnieuw een zeer snelle tijd, maar tikte er twee ballen af en plaatste zich als tweede voor de beslissende omloop.

Tweede worden achter Boyd voelt voor Glenn Geerts als winnen

Foutloos rijden loont

De drive off ging over het volledige parcours, waarbij de drie finalisten met een schone lei begonnen. Glenn Geerts ging duidelijk voor een foutloze ronde, maar nam op weg naar de eerste oxer veel risico door een extra korte lijn te kiezen. Dat pakte goed uit: hij bleef foutloos in 144,39. “Mijn paarden zijn minder snel dan die van de anderen, dus mijn tactiek was om foutloos te blijven,” verklaart hij na afloop. “Deze paarden lopen nog niet zo lang samen, het is hun eerste indoorseizoen en de tweede grote wedstrijd. Ik ben heel blij en trots hoe ze het hebben gedaan.”

Dat de paarden van Michael Brauchle sneller zijn, bleek uit zijn mooie tijd van 140,56. Maar op de F poort van hindernis 10 tikte hij er een bal af. Daarmee was zijn eindresultaat slechts 0,2 seconden langzamer dan dat van Glenn en werd hij derde.

Gouden wissel

Bij Boyd Exell liep het als vanouds. Hij bleef heel dicht bij het hout in de marathonhindernissen en alles liep vlekkeloos. Zijn tijd van 135,80 was ongekend snel en daarmee pakte de wereldkampioen zijn tweede wereldbekeroverwinning op rij. Exell was voor de beslissende wedstrijddag teruggevallen op één van zijn ervaren paarden. “Donderdag liep Hot Rod zijn eerste wedstrijd. Hij heeft geen ervaring en daarom heb ik vandaag de 17-jarige Rocket rechtsvoor ingespannen. De oude paarden zijn dan toch de beste.” In deze wedstrijd liep het zichtbaar beter dan donderdag. “Het heeft best even geduurd om weer wedstrijdritme en conditie te krijgen, maar vanavond vlogen ze,” lacht hij. “In de eerste omloop ging ik iets te hard van de brug af, maar in de tweede omloop kon ik daar een overgang terug maken en zo met meer controle en meer snelheid door de speedbox gaan.”

Boyd Exell was veruit het snelst in de drive off

Vleugels

Over het parcours en het publiek zijn de rijders goed te spreken. “Het parcours had alles in zich, van technisch tot pure snelheid,” aldus Glenn Geerts. “Het Zweedse publiek is heel enthousiast. Ik ben nu al een paar jaar trainer van de Zweedse menners, dus ik ken ook veel mensen in het publiek. Het voelde als thuiskomen. Het publiek gaf me vleugels. Dat ik hier tweede wordt achter Boyd, voelt voor mij als winnen.”

Met de overwinning in de beide wereldbekerwedstrijden heeft Boyd Exell zichzelf een prima uitgangspositie gegeven. Of hij dat zelf ook zo voelt? “Winnen is fijn, maar er is veel concurrentie dus we gaan het zien.”

Klik hier voor de uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum

Stand Wereldbeker na 2 (van de 7) wedstrijden:

Boyd Exel (AUS) 20 punten

Glenn Geerts (BEL) 10 punten

Dries Degrieck (BEL) 7 punten

Michael Brauchle (GER) 5 punten

Koos de Ronde (NED) 5 punten

Mareike Harm (GER) 4 punten

József Dobrovitz (HUN) 3 punten

