Strijd der Districten 2022 in Ermelo

Districts-teams

De vier mendistricten Noord, Oost, Zuid en West strijden tegen elkaar met een team, bestaande uit 2 enkelspan pony’s, 2 tweespan pony’s, 2 vierspan pony’s, 2 enkelspan paarden en 2 tweespan paarden.

Junior Strijd der Districten

De selectie voor de Junior Strijd der Districten vindt plaats via de Districten. Jeugdmenners van 10 tot en met 18 jaar komen in aanmerking voor deelname met een enkel-of tweespan pony of enkelspan paard. Ieder District mag maximaal zes jeugdige menners afvaardigen. Indien een District geen deelnemers kan afvaardigen, kan dit door de andere Districten na overleg aangevuld worden.

De deelnemers worden ingedeeld in diverse leeftijdscategorieën, afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Geïnteresseerde jeudgmenners kunnen zich melden bij hun Mendistrict.

