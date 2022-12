Strijd der Districten 2023: Het is bijna zover!

De selecties van Mendistrict Noord, Zuid en Oost zijn inmiddels in volle gang terwijl de menners van Mendistrict West nog even moeten wachten. Zij kunnen zich op 20 en 21 januari selecteren tijdens Indoor Houten. Klik hier voor het overzicht van alle selecties

Volwassenen & jeugd

Elk district bestaat tijdens de Strijd der Districten uit een team met twee enkelspan pony’s, twee tweespan pony’s, twee vierspan pony’s, twee enkelspan paarden en twee tweespan paarden.

Dit jaar strijden de jeugdmenners ook weer om de Junior Strijd der Districten in Ermelo. Deze selectie gaat net als bij de volwassenen via de districten. Jeugdmenners van 10 tot en met 18 jaar komen in aanmerking voor deelname met een enkel-of tweespan pony of enkelspan paard. Ieder district mag maximaal zes jeugdige menners afvaardigen.

Beken kleur!

Moedig de deelnemers uit jouw district aan tijdens de spectaculaire Strijd der Districten door bovenkleding te dragen in de kleur van jouw District!

Ben je voor Noord? Draag dan oranje!

Ben je voor Oost? 29 januari is rood je kleur!

Ben je voor Zuid? Dan is wit jouw kleur deze dag!

Ben je voor West? Kom dan in het blauw!

Het programma is nog niet bekend. Meer informatie volgt later op deze pagina

Supporters Mendistrict Zuid

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.