Strijd der Districten 2024: Nog enkele dagen en dan barst het los!

Junioren en Senioren

Elk district bestaat uit een team met twee enkelspan pony’s, twee tweespan pony’s, twee vierspan pony’s, twee enkelspan paarden en twee tweespan paarden.

Ook dit jaar strijden de jeugdmenners in de ochtenduren om de Junior Strijd der Districten. Deze selectie gaat net als bij de volwassenen via de districten. Elk district levert acht jeugdmenners tussen de 10 en 18 jaar met een enkel- of tweespan pony of enkelspan paard. Mendistrict Zuid kwam tot zeven jeugdmenners, maar om toch tot acht aanspanningen te komen heeft Lisa Kleinjan van Oost zich beschikbaar gesteld om het team van Zuid te completeren.

Dagprogramma

De ochtend staat in het teken van de jeugdmenners tot 18 jaar die het tegen elkaar opnemen, waarna de prijsuitreiking volgt. ’s Middags komen achtereenvolgens de enkelspan pony’s, enkelspan paarden, tweespan pony’s en tweespan paarden in de ring. Het wedstrijdgedeelte eindigt met de rubriek vierspan pony’s, waarbij het winnende vierspan pony – team van het winnende mendistrict tijdens de prijsuitreiking in de piste blijft. De livescoring wordt getoond op Hoefnet.

Publiek … laat je horen!!!

Uiteraard kunnen de rijders niet zonder het publiek op de tribunes om optimaal te presteren. Iedereen uit Nederland en België, van familie tot liefhebber, is dus van harte welkom. Moedig de deelnemers uit jouw district aan tijdens de spectaculaire Strijd der Districten door bovenkleding te dragen in de kleur van jouw District.

Ben je voor Noord? Oranje boven!

Ben je voor Oost? Op 28 januari is rood jouw kleur!

Ben je voor Zuid? Smetteloos wit!

Ben je voor West? Loop dan in het blauw!

Klik hier voor het dagprogramma en de Mendistrict-teams

Fans van Mendistrict West