Strijd der Districten 2024: Zuid en Oost opnieuw aan elkaar gewaagd

Enkelspan pony’s

Demi van den Brink zette als eerste start bij de enkelspan pony’s gelijk een sterk resultaat neer. Ze liet alle ballen liggen en reed een tijd van 140.05. Alleen Anouk van de Beek en Dirk Bastiaansen konden daar nog onderdoor. In de tweede manche reed Demi van den Brink ongeveer dezelfde tijd: 140.70. Voor Anouk viel een bal op poort twee, die er overigens door meer enkelspan pony’s en jeugd combinaties af werd gereden. Met haar tijd van 135.94 en de vijf extra seconden door de gevallen bal, eindigde ze met een totaal van 140.94. Dirk Bastiaansen reed een super nette eerste ronde, met een constant en hoog tempo, ook in de hindernissen. Met zijn tijd van 133.66 ging hij in de tweede ronde als laatste van start. Daar bleef hij wederom foutloos én snel! Met zijn tijd van 136.68 wint hij de rubriek, met zes seconden verschil op Anouk van de Beek, de nummer twee. De overwinning is dus voor Mendistrict Zuid, gevolgd door de tweede en derde plaats van Mendistrict Oost.

Enkelspan paarden

Ook bij de enkelspan paarden gaat de overwinning naar Mendistrict Zuid. Charissa den Ridder wist zowel in de eerste als in de tweede ronde de snelste tijd neer te zetten. Ondanks haar bal op poort zeven in de tweede ronde, wist ze met bijna zes seconden verschil op de nummer twee de overwinning binnen te halen. Voor Gerard Schenk (West) zat het vandaag niet mee. Hij was even de weg kwijt in hindernis negen de eerste ronde en vergat vervolgens de B poort te rijden. Hij werd daarom gediskwalificeerd. De top drie na de eerste ronde, veranderde in de tweede ronde niet. Frans Zeinstra (West) eindige als tweede en de derde plaats was voor Gerard Schut (Oost).

Tweespan pony’s

Het leek er lange tijd op dat Sjoerd Lenssen (Zuid) er met de winst vandoor zou gaan bij de tweespan pony’s. Het zette in de eerste ronde namelijk een foutloze rit neer met de tijd van 136.29 seconden. Dat was bijna zes seconden sneller dan de tweede tijd, gereden door Lisa KleinJan (Oost). In de tweede ronde reed Lisa een foutloze ronde met een tijd van 143.13 seconden. Sjoerd Lenssen ging als laatst van start. Hij reed op het scherpst van de snede, en dat kostte hem een bal op poort 8. Daarna viel op de een-na-laatste poort, poort twaalf, ook een bal. Hij liep daardoor tien seconden extra op, en moest daarmee zijn eerste plaats afstaan aan Lisa KleinJan.

Zuid loopt uit

Mendistrict Zuid doet goede zaken bij de tweespan paarden. Voor aanvang van de tweespan paarden stond Zuid met 37 punten maar drie punten los van Mendistrict Oost, maar met de tweede en derde plaats van Marcel Marijnissen en Niels vermeulen staan ze voordat de vierspan pony’s van start gaan negen punten boven oost. De overwinning ging hier naar Gerard Hoeksma (Noord), hij wist Marcel Marijnissen uiteindelijk iets meer dan één seconden voor te blijven. Sandor van Vliet (West) ging ook heel goed van start in de eerste ronde, maar liep twee ballen op in de tweede ronde en wist niet aan de tijden van zijn concurrentie te tippen. Hij moet genoegen nemen met de vierde plaats.

Oost komt nog dichtbij

Met de eerste en derde plaats van Marijke Hammink en Ian van Dasselaar weet Oost dicht bij de totaalscore van Zuid te komen. Marijke Hammink was fenomenaal, zij wist twee keer met ruime voorsprong haar concurrentie voor te blijven én liet alle ballen liggen. Rene Limpens (West) wist in beide rondes als tweede te eindigen en bleef daarmee Ian van Dasselaar voor. Kenny Kanora stond na de eerste ronde op de derde plaats, maar door zijn gevallen bal op poort 7 en de tijd van 159.41, liet hij Ian van Dasselaar voor gaan. Hij wist daarmee Zuid alsnog op de eerste plaats van de Strijd der Districten te houden.

Mendistrict Zuid wint de Strijd der Districten