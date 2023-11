Stuttgart: Boyd Exell profiteert van fouten van de Nederlanders

Net niet voor Michael Brauchle

De sfeer was geweldig in de grote Hanns-Martin-Schleyer Halle. Eerste deelnemer Michael Brauchle ging meteen als een raket van start. Hij nam heel slim even tijd in hindernis 9 en finishte foutloos onder de 160 seconden. Mareike Harm had 2 foutjes en vervolgens was Jérôme Voutaz aan de beurt. Hij had zijn span beter aan het lopen dan gisteren en bleef dichter bij het hout. Zijn tijd was sneller dan die van Brauchle, maar 2 afgeworpen ballen hielden hem uit de drive-off. IJsbrand Chardon en Koos de Ronde reden vervolgens beiden briljante rondjes en waren sneller dan Brauchle. Met 150,91 sloeg Koos de Ronde een flink gat. Boyd Exell was op dreef, maar niet zo snel als Koos de Ronde. Hij maakte het helemaal spannend door een bal af te rijden op de naast de waterbak gelegen poort 11. Maar met 155,03 als eindtijd reed hij zich toch in de drive-off, ten koste van Michael Brauchle.

Missers

In tegenstelling tot gisteren, ging de drive-off nu over het hele parcours. IJsbrand Chardon ging gelijk op volle snelheid, maar reed gelijk de eerste kegelpoort om. Boyd Exell was aanzienlijk sneller, maar reed er op de één na laatste poort een balletje af. Maar zijn eindtijd van 151,16 was veel sneller dan het eerste parcours. Koos de Ronde was in het eerste parcours sneller dan Boyd. Zou het nu weer lukken? Helaas ging het gelijk na de eerste waterdoorgang mis. Hij reed een poort om en reed een volte om hindernis 9, in plaats van de schuine lijn naar hindernis 5. Vanaf dat moment lief het niet meer. De wending naar de F-poort ging niet goed en de eerder omgereden poort 7 moest worden opgebouwd. En tot overmaat van ramp reed hij over de brug, toen hij poort 10 moest gaan nemen. Het débacle was compleet en Koos werd derde, achter IJsbrand Chardon. Boyd Exell won daarmee ook deze 3e wereldbekerwedstrijd.

Klik hier voor de uitslagen

Klik hier voor de stand in het wereldbekerklassement

Klik hier voor het fotoalbum

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.