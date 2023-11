Stuttgart: ups en downs op de eerste wedstrijddag

De enorme piste in Stuttgart biedt ruimte aan een waterpartij en dat zorgde voor het nodig spektakel voor het publiek. Verder stond er in het midden een brug en waren er 2 selectieve marathonhindernissen.

Koos de Ronde in vorm

Publiekslieveling Michael Brauchle ging op volle snelheid van start. Maar toen zijn rechtervoorpaard een hekje in een marathonhindernis raakte en deze moest worden opgebouwd, kon hij een plek in de drive-off vergeten. Ook Jérôme Voutaz maakte teveel fouten. De Zwitser reed er 4 ballen af en reed erg ruime bochten in de tweede marathonhindernis. Koos de Ronde was in bloedvorm en reed een perfecte eerste omloop. Vanuit hindernis 5 reed hij als enige een diagonale lijn naar poortje 6. Zijn span liep vloeiend en hij reed snel en kort door de hindernissen. Het resultaat: foutloos in 151,91. Boyd Exell was in de eerste omloop ook foutloos maar een krappe 5 seconden langzamer dan Koos. Ook IJsbrand Chardon schaarde zich bij de foutlozen; met 162,61 kwam ook hij in de winning round.

Pech voor Chardon

Doordat in hindernis 9 de C-poort niet meer meedeed in de winning round, werden de lijnen in deze hindernis een stuk gemakkelijker. In hindernis 5 verviel de F-poort, waardoor de lijn naar poortje 6 anders werd.

IJsbrand Chardon moest als eerste van start, maar hij had een onfortuinlijke lijn richting de waterbak. Het span vloog tussen de poorten 2 en 8 door, die beiden bij de waterpartij stonden. De twee poorten lagen om, waardoor ze ook beiden opnieuw moesten worden opgebouwd en IJsbrands kansen waren verkeken. Vervolgens was het de beurt aan Boyd Exell die in hindernis 5 op de B-poort een afworp had, maar vervolgens een hele korte lijn naar poort 6 nam. De Australiër was op volle snelheid en had een eindtijd van 137,65. Er lagen dus kansen voor laatste starter Koos de Ronde, die in de eerste omloop sneller was. Toch kreeg Koos minder snelheid, want hij finishte in 140,39 en daar kwamen nog 2 afgeworpen ballen bij. Daarmee was de overwinning voor Boyd Exell en het tweede prijzengeld voor Koos de Ronde, gevolgd door IJsbrand Chardon.

Klik hier voor de uitslagen

