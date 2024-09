Subsidie toegekend voor onderzoek naar Biodiverse Paardenhouderijen

Onder leiding van Inga en in samenwerking met een breed consortium uit de hippische sector worden concrete adviezen en handvatten ontwikkeld hoe paardenhouderijen biodivers, paardvriendelijk en financieel duurzaam ingericht kunnen worden. Het doel is om te laten zien hoe de paardensector proactief kan bijdragen aan de duurzaamheidstransitie van het landelijke gebied.

Het project brengt een breed scala aan partners samen, waaronder 11 kennisinstellingen, branche- en beroepsverenigingen, en bijna 20 paardenhouderijen verspreid over Nederland. Dit maakt het project niet alleen relevant voor verschillende typen paardenhouderijen, maar ook voor de gebiedseigen, landschappelijke kenmerken en uitdagingen waarmee de partnerste maken hebben.

Samenwerking binnen kennisketen

Het onderzoek wordt uitgevoerd op diverse paardenhouderijen in Nederland, waarbij locatieteams van docent-onderzoekers en studenten uit het mbo, hbo en wo samenwerken. Deze teams gaan aan de slag met concrete onderzoeksactiviteiten, gericht op het ontwikkelen van adviezen en modelwerkwijzen die paardenhouderijen helpen hun bedrijfsvoering duurzamer en biodiverser in te richten. De intensieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen en praktijkpartners zorgt ervoor dat de opgedane kennis direct wordt toegepast en dat de onderzoeksresultaten aansluiten bij de behoeften van de sector.

“In dit project benadrukken we de samenwerking binnen de brede kennisketen, van mbo tot universiteit en met praktijkpartners,” aldus lector Inga Wolframm. “Door studenten, docenten en praktijkprofessionals nauw te betrekken, zorgen we ervoor dat innovatieve kennis direct terechtkomt waar het nodig is – bij de huidige en toekomstige hippische ondernemers. Op deze manier realiseren we een duurzame verandering en bieden we een integrale aanpak voor de uitdagingen binnen de paardensport en de bredere maatschappelijke context.”

Partners

In dit project werken de volgende partners samen: Van Hall Larenstein (penvoerder), Aeres Hogeschool, Hogeschool InHolland, HAS Green Academy, Terra mbo, Yuverta, Lentiz MBO Maasland, Stichting Landstede, Vonk, Universiteit Utrecht, EquInnolab, Federatie Paardrijden Gehandicapten, Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra, Federatie Particuliere Grondeigenaren, Landschap Erfgoed Utrecht, Stichting Part-Ner, Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Ruiter en menner (SRR), Doderm, Equilin en MP Horses, Manege de Wildhoef, Manege Snorrewind, Manege De Vier Hoeven, Stal van Brenk, Erve Vleerboer, Paardensportcentrum Jan Dolfing, Human & Horse Academy, HC Reinosathe, Natuurlijk Zakelijk en Academie voor Energiek Werken, EquInnoLab, Equestrum, Het Nationaal Hippisch Centrum (NHC) van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond, Maatschap van Essen, Maatschap Houben, Rob Hatzman.

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

