Succesvol internationaal debuut voor Beekhuiszen, goede generale voor Houtappels-Bruder

Hendrikjan Beekhuiszen

Beekhuiszen startte begin van dit seizoen twee keer met een tweespan op de tweesterren-wedstrijd in Exloo en haalde hiermee zijn driesterren-kwalificatie binnen. In Nebanice, waar de temperaturen evenals hier tropisch waren, eindigde hij als tweede in de dressuur achter de Hongaar Maté Rohr. In de marathon moest Hendrikjan vier punten goedmaken en dat deed hij door in vijf van de zeven hindernissen de snelste tijden neer te zetten. Hiermee won hij niet alleen dit onderdeel, maar nam ook de leiding over in het klassement. In de afsluitende vaardigheid wist de menner uit Zeewolde foutloos te blijven en kon hij samen met zijn gezin en een grote groep helpers met een tevreden gevoel huiswaarts keren.

Hans Heus eindigde als zesde in het 12 deelnemers tellende veld bij de vierspannen. Deze rubriek werd gewonnen door de Fransman Benjamin Aillaud.

Goede generale

De in het Brabantse Steensel woonachtige Kelly Houtappels-Bruder had Nebanice uitgekozen als laatste generale voor het WK in Kronenberg. WK-parcoursbouwer Josef Middendorf tekende in Tsjechië voor de parcoursen en dit pastte uitstekend in de voorbereidingen van de fanatieke menster. Na een iets tegenvallend dressuurresultaat, volgens eigen zeggen te lang losgereden, reed de Canadese met haar 10-jarige Oldenburger ruin Flip een dijk van een marathon, die ze winnend afsloot. In de vaardigheid rolde er een balletje, maar dit bracht haar tweede plaats niet in gevaar. De enkelspanrubriek werd gewonnen door de Oostenrijker Rudolf Pirhofer.

Klik hier voor de uitslagen.