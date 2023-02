Succesvolle FEI cursus voor menofficials in Lipica

Goede discussies

Onder leiding van cursusleiders Andrew Counsell, Martin Röske en Jeroen Houterman namen de officials eerst deel aan een gezamenlijke sessie, waarin de nadruk werd gelegd op de paardvriendelijkheid van onze sport en het welzijn van de paarden. Vervolgens werden de groepen opgesplitst zodat de officials zich konden concentreren op hun specifieke taken. Er ontstonden vele goede discussies in een aangename sfeer.

Veel praktijk

De parcoursbouwers maakten voor en na de theoriegedeeltes goed gebruik van de marathonhindernissen in Lipica en ontwierpen een vaardigheidsparcours dat vervolgens onder toeziend oog van Jeroen Houterman werd opgebouwd in de hoofdpiste.

De Lipizzanerstoeterij had een Lipizzaner dressuurpaard en een vierspan Lipizzaners ter beschikking gesteld voor de jurycursus. Het vierspan werd gereden door de ervaren Hongaarse menner István Vaczi. De Italiaanse menner Jozsef Dibak en de Oostenrijker Karl Cvörnjek reden een aantal FEI dressuurproeven met een enkelspan paard, een tweespan paard en een tweespan pony’s die door de juryleden onder leiding van Andrew Counsell gezamenlijk werden beoordeeld.

Ook de stewards profiteerden van de aanspanningen, waarbij Martin Röske de cursisten aanwijzingen gaf waar ze op moeten letten.

De cursus in Lipica was ook uitgeschreven voor de Technical Delegates, maar helaas besloot de FEI vanwege te weinig deelnemers deze cursus af te blazen.

Het sociale en netwerk aspect van de cursus stond voorop tijdens dit weekend, waar nieuwe vriendschappen ontstonden en bestaande vriendschappen werden verstevigd.

Landenwedstrijd voor tweespan paarden 2024 in Lipica

Dit jaar is er wegens de overvolle wedstrijdkalender geen internationale wedstrijd in Lipica, maar van 26 tot en met 29 september 2024 vindt er in Lipica voor het eerst in de geschiedenis van de Sloveense mensport een landenwedstrijd voor tweespan paarden (CAIO4*-H2) plaats.

