Succesvolle SWM in Kootwijkerbroek

In de klasse M werden de vernieuwde dressuurproeven gereden en waar klasse M en Z alle hindernissen tot en met poort F rijden, mag de klasse L de hindernissen tot slechts de E rijden.

De vaste hindernissen op het prachtige terrein van de familie Pater waren prachtig opgeknapt. De wedstrijd staat bekend om zijn waterbakken, die voor sommige paarden nog wel eens spannende momenten opleveren.

Pony's

Lotte Zaaijer mag zich winnaar noemen van de rubriek enkelspan pony klasse L, in de dressuur ging ze met een mooie proef ruimschoots aan kop waarna een gereden balletje in de vaardigheid haar niet kon deren. Met een strak gereden marathon wist ze haar eerste plaats te behouden.

In de rubriek enkelspan pony klasse M ging Ronald van Eijk met de winst er vandoor.

Paarden

Bij de enkelspan paarden klasse L bleek de vaardigheid de grootste uitdaging. Alleen Robin van der Weiden bleef foutloos in dit onderdeel, maar Simone van Hoepen won de wedstrijd over drie onderdelen.

Enkelspan paard klasse M en Z werden in handicap gereden. Dat een wedstrijd na de eerste twee onderdelen nog alle kanten op kan gaan liet Niels Jonker zien. Niels stond derde in de dressuur en met drie balletjes in de vaardigheid plaatse hij zich op dat onderdeel zevende. Toch zette hij na een goede marathon de wedstrijd op zijn naam.

