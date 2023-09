Succesvolle wedstrijd voor de Finnen in Tagadi

Vier landen streden om de eerste plaatsen in de categorieën 3* enkelspan paard, 2* enkelspan paard en 2* tweespan pony. Bij de driesterren ging nam Talvikki Järvinen al de leiding na de dressuur. Ze wist deze positie ook na de andere twee onderdelen vast te houden en won daarmee de wedstrijd. Ze pakte de overwinning met haar ervaren paard Danser T en werd tweede met Kassander. De derde plaats was voor de Letse Anda Pavlovska.

In de 2* enkelspan paard was het spannend tot aan het eind doordat de eerste drie allemaal met 124+ strafpunten finishten. De eerste plaats werd ingenomen door de Finse menster Eveliina Koivula boven de Estse Ülar Raudsepp met slechts 0,35 punten minder. De derde plaats was voor de Zweedse Maria Nyström die 0,04 strafpunten meer opliep dan de nummer twee.

De rijders en hun teams geven aan een fijne wedstrijd te hebben gehad in Tagadi. Ze gaven aan volgend jaar weer terug te komen. Directeur Key Kunman, die zelf nationaal rijdt, was ook blij met de feedback van officials en menners. Hij staat te trappelen om volgend jaar opnieuw internationale menners te mogen verwelkomen.

