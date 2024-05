Super scores voor Hans Arends in Katwijk

“Ja, het was een hele goede dag”, blikt Hans terug. “Janneke van de Haenenbos had ik een tijdje terug ook al gestart in Zeewolde, daar liep ze ook al meer dan 210 punten bij elkaar. Ze is in vorm, dat is niet te ontkennen.” In Katwijk startten de twee in het M. De eerste proef werd beloond met 199 punten en de tweede proef was goed genoeg voor 202 punten.

“Ik rijd Janneke van de Haenenbos en Brechtsjen Wilora beide voor hun eigenaren, familie Van Eck uit Vianen. Het is de bedoeling dat Brechtsjen WIlora haar sportpredicaat gaat halen. Zij heeft nu na Katwijk de winstpunten bij elkaar voor het ZZ. Daarna heeft ze nog vijf winstpunten nodig in het ZZ en daarna gaat ze weer naar huis. Het zijn beide super fijne paarden waar ik heel veel plezier aan heb.”

Hans Arends en Janneke van de Haenenbos

Naast de twee Friese paarden, heeft Hans nog vier paarden van zichzelf voor de koets staan. Hij rijdt hen allen in het enkelspan. Peckes, het paard waar Hans ook samengesteld mee rijdt, is één van hen. “Met hem deed ik in 2023 mee aan het WK Paramennen in Exloo. Helaas liep dat niet goed af, tijdens de marathon gingen we in hindernis één al om. Mijn vrouw Cora en ik hebben daar beide flink letsel aan over gehouden.”

Hans brak twee ruggenwervels en Cora hield er een gebroken schouder en een verbrijzelde bovenarm aan over. “Ik ben nog steeds wel aan het tobben met die wervels. Vervelend, want ik ben overgestapt op het mennen omdat het rijden onder het zadel vanwege lichamelijke klachten niet meer ging. Ik ben onlangs nog in het ziekenhuis geweest voor de ruggenwervels, omdat ik er nog veel pijn aan heb. Maar ze kunnen er helaas niets meer aan doen. Ik zal ermee moeten leren leven.”

Hans Arends en Pecker tijdens het WK Paramennen in Exloo

Toekomst

Hans is daarom erg blij dat hij, ondanks deze heftige gebeurtenis, nog wel aan het mennen is. “En ik heb er genoeg staan. Met Peckes heb ik dit jaar Haaksbergen en het NK Paramennen in Exloo op de planning staan. Daarnaast heb ik de zesjarige ruin Navaroon (Cizandro x Manno), die ik dit jaar voor het eerst samengesteld wil gaan starten.”

“Verder heb ik de zesjarige merrie Candy (Silver Royal x Cassini). Haar heb ik zelf gefokt. Ze heeft een paar veulens gehad en staat nu ongeveer een half jaar voor de wagen. Ze heeft al een paar L proefjes gelopen en deed dat ontzettend goed.” Alsof dat nog niet genoeg is, heeft hij ook een zelfgefokte AES goedgekeurde hengst, de vierjarige Dos Carlos (Royal x Rohdiamant). Hij zal binnenkort zijn eerste wedstrijd gaan lopen.

“Dit jaar is voor ons een tussenjaar, qua WK’s betreft. Maar volgend jaar gaan we er weer voor”, besluit Hans gedreven.

Klik hier voor de volledige resultaten van Katwijk

Hans Arends en Brechtsjen Wilora