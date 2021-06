SWM Beesd gaat niet door

De organisatie vindt dat er nog te veel onzekerheden zijn en is van teveel partijen en factoren afhankelijk om de wedstrijd op 16 en 17 juli te kunnen laten plaatsvinden. Om geen onnodige kosten te maken tijdens de voorbereidingen is er besloten om de wedstrijd op te schuiven naar 2022, in de hoop zonder coronabeperkingen te kunnen organiseren.