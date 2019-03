SWM Beesd met een vernieuwde opzet

Dit jaar worden een aantal hindernissen vernieuwd, het parkeerterrein wordt verlegd en is er veel aandacht voor de dressuurbanen. Klasse L en M worden verreden op 18 en 19 juli. Een deel van klasse M en de klasse Z op 19 en 20 juli.

Ook is inschrijving mogelijk voor alleen dressuur en vaardigheid en FEI proeven voor de rijders van WK”s in Drebkau en Kisber.

Inschrijven via Mijn KNHS.

Klik hier voor meer informatie