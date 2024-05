SWM Hellendoorn gaat niet door

De deelnemerslijst van de wedstrijd was al bekend. “Door het slechte weer van de afgelopen periode en wat er volgens de berichten nog komen gaat is het beter voor mens en dier om de wedstrijd niet door te laten gaan. Mede met het oog op het dierenwelzijn willen we de deelnemers en hun pony’s en paarden geen onnodig risico laten lopen op de drassige ondergronden”, aldus de organisatie.

Toch wordt er vooruit gekeken. In het pinksterweekend van 2025, 7 en 8 juni, vindt de volgende editie plaats. “We gaan ervan uit dat het weer ons dan wel positief gezind is.”

Klik hier voor meer informatie over SWM Hellendoorn 2025