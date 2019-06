SWM Hellendoorn sluit wedstrijd goed af na incident

De wedstrijd lag na het ongeluk in de marathon ’s middags een aantal uren stil en een aantal menners koos er om verschillende redenen voor om de wedstrijd niet af te maken en vervroegd huiswaarts te gaan.

Pony’s

Renske Zeldenrijk won met winst in de dressuur de rubriek enkelspan pony’s klasse L; in de klasse M deed Mart Koerhuis hetzelfde, maar won daarbij ook de marathon. Jos Gerlings deed goede zaken in de hoogste klasse door alle onderdelen te winnen.

Bij de tweespannen won Frank Vissers de klasse L met winst in de marathon. Maaike Kraay werd eerste in de klasse M door de marathon en vaardigheid te winnen. Als één van de weinigen bleef ze foutloos in de vaardigheid. In de Z-klasse reden slechts twee deelnemers en werd gewonnen door Marieke Barmentloo.

Ook de vierspan pony’s – klassen waren kleine rubrieken, gewonnen door Manon van Echten (L), Roy van der Velden (M) en Marijke Hammink (Z), die ook foutloos was in de vaardigheid.

Er waren enkele rubrieken met één deelnemer, maar de prestatie is er niet minder om. De tandemrubriek (L) kwam op naam van Melanie Dekker en in de impulsrubriek was dat Indi Kamphuis.

Paarden

Brent Janssen won de grote rubriek enkelspan paarden klasse L met zowel winst in de marathon als vaardigheid. René van Beek zette de klasse M op zijn naam met winst in de marathon. Geen einduitslag in de klasse Z doordat beide deelnemers zich afmeldden voor de marathon.

Drie kleine rubrieken in de einduitslag bij de tweespan paarden door afmeldingen. De klasse L werd gewonnen door Jan Broeze en Herman Kroon deed dat in de klasse M. Hans Reitzema zette de klasse Z op zijn naam met een foutloze vaardigheid.

Eén rubriek bij de vierspannen: de klasse Z werd gewonnen door Herman ter Harmsel.

Ook bij de paarden enkele rubrieken met één deelnemer, dus vanzelfsprekend winnaars: Harrie ten Broeke bij de Jonge Paarden, Nomi Steenbergen won de impulsklasse en in de tandemrubriek klasse Z was dat Jaap van der Windt.

Para Equestrian

Drie van de vijf Para-menners bevonden zich in – en tussen de hindernissen tijdens het ongeluk in de marathon. Na enkele uren wachten op het startterrein keerden zij terug naar het parkeerterrein. Deze drie menners besloten daarop de marathon niet meer te vervolgen. Jacques Poppen zette de rubriek op zijn naam.

Joris Wouda