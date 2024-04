SWM Heukelom afgelast na stortbuien donderdagnacht

“Het is onmogelijk dat dit in één dag bijtrekt. Gisteren hadden we nog goede hoop, maar kunnen we de terreinen niet meer op- en afrijden”, laat de organisatie aan Hoefnet weten. “Met name de stallingsterreinen en de parkeerplaatsen voor vrijwilligers zijn niet begaanbaar. We zijn al naar een ander terrein verplaatst, maar ook dat is niet meer begaanbaar.”

“Wedstrijd-technisch had het misschien nog wel gekund, maar we kunnen de parkeerplaatsen niet op en af. De eerste vrachtwagen die iets kwam aanvoeren vanmorgen reed zich al meteen muurvast in de inrit. Helaas. Alles staat al klaar en de startlijsten zijn gemaakt. We hebben nog overwogen om de deelnemers op vrijdag later aan te laten komen, maar de eigenaar van de percelen vreest dat dat ook onvoldoende zal helpen.”