SWM Moerenburg-Tilburg heeft nog startplekken vrij

De wedstrijd is dit jaar weer open voor aangespannen paarden en pony’s in alle klassen L , M en Z. Aangevuld met impulsrijders, jeugdmenners en jonge paarden of pony’s. Helaas hebben veel mensen zich afgemeld de laatste week, waardoor we nog maar 70 deelnemers aan de start hebben. Heb je nog zin en tijd om te rijden of wil je oefenen, schrijf je dan vlug in er zijn nog ruim 10 startplaatsen vrijgevallen. Tot vrijdag kan ik de startlijsten nog aanpassen. Stuur een mailtje aan: corinsweegers@gmail.com of secretariaat@menwedstrijd.nl

Gedurende het weekend is de Ringbaan Oost in Tilburg afgesloten. Neem daarom niet de afslag Tilburg Centrum-Oost op de A58 maar de afslag nr 2 Berkel Enschot op de N65 (bij de Druiventros) of A65 en volg de route zoals aangegeven om op het wedstrijdterrein te komen. Volg op de rotonde onderaan de afslag de route “5000 – 5950” en volg dan de Bosscheweg. Voor de brug over het kanaal slaat u links af de Hoevense kanaaldijk op. Bij de rode brug over het kanaal slaat U links af de Oisterwijksebaan op waarna u vanzelf het wedstrijdterreinen tegenkomt.

Klik hier voor het programma en de deelnemerslijst