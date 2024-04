SWM Moerenburg-Tilburg op 28 en 29 september

Helaas moest SWM Heukelom door de enorme bakken regen op het laatste moment worden geannuleerd. Voor Tilburg lag er een andere uitdaging: de juiste datum zien te vinden. In de gemeente Tilburg is het weekend van 28 en 29 september (na verplaatsing) een ander groot sportevenement: Tilburg Ten Miles.

Dat is niet ideaal, maar de wedstrijdkalender van onze sport geeft ook geen ruimte om in een ander weekend te organiseren. Na rijp beraad is er voor gekozen om toch in dit weekend te blijven zitten. Voor de sport maakt het niet zoveel uit, voor de belasting van Tilburg en het publiek zal het anders zijn. Er is helaas weinig keus.

Inschrijvingen

De eerste 50 aanspanningen enkel- twee en vierspannen paarden en pony’s zijn inmiddels ingeschreven. De organisatie hoopt dat er natuurlijk meer rijders aan het eind van het seizoen in Tilburg willen starten, ze staan open voor alle mogelijke deelnemers. Van impuls tot wedstrijdrijders, jeugd, jonge paarden enz die aan het einde van het seizoen nog wat willen uitproberen.

Als je niet kan inschrijven via mijnknhs.nl, stuur dan een mailtje naar het wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretariaat@menwedstrijd.nl

Programma

Vrijdag aankomst deelnemers vanaf 10.00 uur. Op zaterdag starten de menners met een dressuurproef. Hiervoor worden twee of drie ringen (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) neergelegd op de weilanden van de familie Fonken. Vervolgens door naar de tweede opgave voor de zaterdag: de vaardigheid, gebouwd door parcoursbouwer Daan Verhofstad. In de avond is er een feestavond met een prijsuitreiking voor de dressuur en vaardigheid.

Op zondag wordt de marathon verreden. Een mooi A-traject dor de mooie omgeving. De hindernissen zijn vanaf het hoofdterrein, op de weilanden van Harry van Gorcum, goed te zien en te belopen. Naast de hindernissen zal er dit jaar ook een plein worden ingericht waar kinderen kunnen kleuren, schilderen, zich laten schminken, op het springkussen spelen en in een grote zandbak graven.

Klik hier voor meer informatie