SWM Neerijnen, tevens District kampioenschap West, onder zomerse omstandigheden verreden.

Dressuur

Vrijdag werd er om 8.30 uur gestart met de dressuur. Er lagen 3 kaarsrechte en perfect uitgemeten ringen naast elkaar. Dit jaar op een vernieuwde locatie, aangezien er op het terrein wat normaal gebruikt graafwerkzaamheden plaats vonden. De nieuwe velden lagen op zo’n anderhalve km van het wedstrijd terrein, waardoor de dressuur heerlijk rustig te rijden was. Met een kleine 100 deelnemers, waren alle rubrieken mooi gevuld en liep alles vloeiend achter elkaar. Ijsbrand Chardon reed een nieuw span naar de beste score van de dag, met 40 strafpunten nam hij HC deel en zou op zaterdag geen marathon starten. John Castelijns reed zijn prachtige span vossen naar een score van 41.11 strafpunten, hiermee nam hij de leiding in de rubriek tweespan paard klasse L.

Vaardigheid

Een mooi, lang uitgezet parcours met rechte lijnen en daarop volgend verraderlijke bochtjes lag achter de hindernissen op de deelnemers te wachten. De zigzag van 7 en 15 liepen langs elkaar heen, waardoor de C poorten naast elkaar uitkwamen en hier een grote valkuil voor de menners lag. Dat het zo makkelijk uitziende parcours toch lastig was, bleek uit de ‘maar’ elf foutloze ritten uit de 100 deelnemers. Op diverse poorten rolde de ballen herhaaldelijk van de kegels. Het parcours was diervriendelijk opgezet, aangezien het kort was aan te sturen, maar er ook zeer duidelijk voor lange uithalen gekozen kon worden. Organisatie en deelnemers konden vrijdagavond terugblikken op een soepel lopende eerste wedstrijddag.

Kampioenen (foto: S&Z Fotografie)

Marathon

Zes prachtige hindernissen met elk hun eigen thema waren met de grootste zorg aangekleed. Plantjes, vlaggen, bloemen, poppen en fruit, wat een fris en kleurig beeld hing er over het hoofdterrein. Alles duidelijk aangegeven en uitgepijlt, voldoende ruimte voor de starts en finish momenten en voor de vetchecks. Een waterslang lag uitgerold en een reeks aan emmers stond gevuld om de paarden te stimuleren om te drinken en te koelen. In verband met de hitte was de tijd wat verruimd en indien nodig zou dit nog ruimer gezet gaan worden. Door het briesje was het ondanks de hoge temperatuur prima te doen Over de hindernissen was er door parcoursbouwer Dimitri Verstraeten en assistent parcoursbouwers B. Komejan en I. Vink goed nagedacht. Verschillende aanrijd mogelijkheden en een tweetal opties van de doorgangen C, E of F poorten in diverse hindernissen, lieten hier en daar de hersenen van de menners flink kraken! Een ieder kon een lijn kiezen, die het beste bij zijn of haar combinatie paste en zorgde zo voor een diversiteit aan het rijden van de hindernissen. Alle paarden kwamen goed uit de laatste vetcheck en hiermee kwam dag twee tot een goed einde.

Spetterende afsluiting

Om 18.00 uur was de prijsuitreiking en de nieuwe district kampioenen van West werden hierin gehuldigd. De laatste spullen werden ingepakt en klaargemaakt voor vertrek. Want wat was het ook dit jaar weer super geregeld op de camping terreinen. Ruime douches met volop plaats voor je spullen en Kees van Tuijl die met enige regelmaat de temperatuur kwam controleren en bijstellen. Nette toiletten, die ook ruimte boden om comfortabel een weekend gebruik van te kunnen maken. Dat regelen ze hier als geen ander! Vlak na de huldiging kwam de regen met bakken uit de hemel en stond binnen no time het terrein onder water. Letterlijk en figuurlijk een spetterende afsluiting van een paar fantastische dagen, waar op sociale media zeer terecht, lovend wordt gesproken over de organisatie. Wij feliciteren de kampioenen van Mendistrict West:

Enkelspan pony-L: Marit de Hoop

Enkelspan pony-M: Maaike van Roon

Enkelspan pony-Z: Fleur van Empelen

Enkelspan paard-L: Aimee Bollebakker

Enkelspan paard-M/Z: Wim Warmenhoven

Tweespan pony-L: Kimberley Langezaal

Tweespan pony-M: Jelle Leliveld

Tweespan pony-Z: Nathalie van der Ende

Tweespan paard-L: Bas Verheij

Tweespan paard-M: Paul Loman

4span/TA pony-M: Eline Geurs

4span pony-Z: Joey van der Ham

