SWM Panningen mooi maken: ‘Adopteer een boom!’

Wat is er mooier dan onze mensport te mogen en kunnen blijven beoefenen in de natuur? De bosgrond op het wedstrijdterrein is opgeschoond en de menvereniging heeft prachtige bomen geplant met medewerking van een lokale ondernemer.

Om een handje te helpen in de ontwikkeling van het nieuwe menterrein en het geven van ‘karakter’ aan de wedstrijd is het nu mogelijk om een boom te adopteren, waarmee de natuur tot bloei komt. De adoptant verzekert daarmee het onderhoud van de boom en wordt voorzien van een eigen houten naambordje. Meer informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van Menvereniging Peel en Maas, hieronder in de link te vinden of op de Facebookpagina

De eerste officiële SWM Panningen wordt gehouden in het weekend van 10 en 11 augustus. Inschrijven is nu mogelijk via MijnKNHS en impulsrijders door het sturen van een e-mail.

flyer