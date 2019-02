SWM Rijssen op 10 en 11 mei

Op vrijdag wordt gestart met de dressuur en vaardigheid; zaterdag is de marathon. De hindernissen zijn opgebouwd op en rond het terrein van de manege, van vierspanmenner Herman ter Harmsel.

De wedstrijd is opengesteld voor alle klassen, van hobbyrijders tot Z-FEI.

Inschrijven is vanaf vandaag mogelijk via MijnKnhs. Wees er snel bij, want vol is vol.

