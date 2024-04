SWM Schalkhaar: Modder, ploegen en veel waardering

Alle vrijwilligers waren dagen van de tevoren van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bezig met het klaarmaken van de terreinen, overleggen of er uitwijkmogelijkheden waren en met het veranderen van plannen.

Zo werd onder andere de dressuurbaan vier keer verplaatst, omdat de steeds iets hoger gelegen locatie telkens tóch te nat werd. Daarnaast werden last minute nog hindernissen verplaatst naar een iets drogere ondergrond én op vrijdagmiddag stelde een boer uit de buurt uiteindelijk nog zijn land beschikbaar, zodat de dressuur en de vaardig toch nog gereden kon worden.

Dankbaar

Deelnemers geven aan onwijs dankbaar te zijn voor het harde werken en de eindeloze inzet van de familie Reilink, de drijvende kracht achter de wedstrijd in Schalkhaar. “Tijdens de prijsuitreiking op zondag bedankte Stephanie Reilink alle deelnemers voor het deelnemen aan de wedstrijd, maar daar voelde ik me bijna schuldig over”, vertelt John Castelijns, die de tweespan paarden klasse L won.

“Ze hebben de afgelopen week zóveel voor ons gedaan, we zouden hen moeten bedanken in plaats van andersom. Mensen met zulke grote inzet zijn zeldzaam. Dat het weer niet meezit kunnen zij ook niets aan doen, maar ze hebben alles op alles gezet om ons een zo fijn mogelijke wedstrijd te laten rijden.”

Opleiden

John kijkt fijn terug op het afgelopen weekend. “Toen Axel met pensioen ging zijn we rustig begonnen met deze twee vossen. We willen hen veelzijdig opleiden, dus zowel voor de koets als onder het zadel. We zitten nu middenin het proces, en we vinden het beide hartstikke leuk. Ik heb de afgelopen tien jaar ongeveer altijd bij mijn partner Saskia Siebers achterop gestaan, en dus zelf nauwelijks gereden. Ik moet daardoor natuurlijk ook nog een hoop leren, maar het is fijn dat het tot nu toe allemaal volgens plan gaat. Wat de toekomst ons brengt dat zien we wel, zolang we het allemaal leuk vinden is al het andere bonus”, sluit hij enthousiast af.

John Castelijns in Schalkhaar

