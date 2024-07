SWM Schijndel: Groot aanpassingsvermogen

Dinsdagavond werd Nederland geteisterd door heftig noodweer. Schijndel werd daarbij niet overgeslagen, maar het water bleek al snel te zakken aen de voorbereidingen voor de wedstrijd werden daarom voortgezet. De regen van afgelopen vrijdag werd helaas te veel.

Dressuur verplaatst

“Het heeft toen de hele dag geregend. Het leek de hele tijd droog te worden, maar dat bleek niet het geval. Het terrein kon de vele regen niet aan. In eerst instantie wilden we de dressuur zaterdag verdeeld over twee ringen laten rijden vanwege het grote deelnemersaantal. De vaardigheid stond op gedraineerde ondergrond, dus die kon sowieso doorgaan. We hebben een hele tijd zitten denken wat we met de dressuur moesten. Het terrein was te slecht om het door te laten gaan. Gelukkig bood de Pension en Handelsstal De Molenheide ons later op de dag aan om gebruik te maken van de overdekte binnenbaan van 40x85m”, aldus Jose Kuppens namens de organisatie.

“De startlijst was natuurlijk al klaar, dus die is last-minute omgegooid. We gingen dus van twee ringen naar één, en konden niet drie maar twee juryleden kwijt naast de baan. Ik heb dus alles achter elkaar geplakt en we hebben de juryleden in groepjes van twee verdeeld over drie dagdelen ingedeeld. Er is op zaterdag van 8 uur ’s ochtends tot ongeveer 8 uur ’s avonds dressuur gereden, waarna de deelnemers de vaardigheid reden in de gedraineerde buitenbaan. Deelnemers waren er erg over te spreken, zij zag ook wel in dat dit naar omstandigheden een geweldige oplossing was. De manege heeft zelfs een aparte binnenbaan waar losgereden kon worden.”

Dankbaar

Na een geweldige marathondag konden de organisatie, deelnemers, vrijwilligers en officials het weekend alsnog goed afsluiten. Het was geweldig zonnig weer, het A-traject ging voor grote delen over verharde ondergrond en drie van de zes hindernissen lagen op gedraineerde ondergrond. “Slechts een deel van het B-traject werd in de loop van de dag zwaarder. Naast de drie hindernissen op de goede ondergrond, hadden we twee waterbakken. De andere hindernis hield zich ook goed. Er was meer publiek dan verwacht, de waardering van rijders was groot en we zijn dankbaar dat we dit met alle vrijwilligers tot zo’n eind hebben kunnen brengen.”

“We moeten het met zijn alle doen. Zonder rijders en vrijwilligers is er geen organisatie, en zonder organisatie zijn er geen wedstrijden voor de rijders. Maar zoals dit weekend ook is gebleken; zolang we er samen voor gaan is er een hoop mogelijk. We hopen zo ons steentje bij te dragen aan de toekomst van onze geweldige mensport.” De organisatie van SWM Schijndel nam daarom de tijd om te proosten als dank voor zijn vrijwilligers, waarvan enkele van hen zelf niet meer actief zijn binnen de mensport.

Proost op de vrijwilligers

