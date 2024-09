SWM Texel met perfect weer verreden

Op zaterdag werden er extra prijzen uitgereikt aan de hoogste scores in de dressuur en vaardigheid. De hoogste dressuurscore Impuls / L paarden was voor Marleen Bergamin, bij de pony’s ging deze naar Frits Goris. Bij de M/Z was de hoogste score bij de paarden voor Rens Egberink en bij de pony’s voor Carine van der Drift.

Carine kon in deze rubriek tevens de prijs voor de beste vaardigheid in ontvangst nemen, bij de paarden was deze voor Daniëlle Hoogstraten. Bij de impuls /L paarden reed Johan Holties met zijn tweespan de beste vaardigheid, bij de pony’s Anouk van de Beek. Het uitdagende vaardigheidsparcours van de hand van parcoursbouwer Roelf Lamein was niet eenvoudig om foutloos en binnen de tijd af te leggen. Van de 48 starters lukte dat negen combinaties. Traditioneel werd ook de prijs voor de “man met de meeste ballen” uitgereikt. Deze twijfelachtige eer ging dit jaar naar Cees Haulo.

Op zaterdagavond stond de ludieke menner-groom competitie op de planning, oftewel de kruiwagenrace, waarvan hieronder een filmpje te zien is. Na een spannende strijd won Lysanne de Groot het ‘Nachtje Van der Valk’.

Zondag marathondag

De marathon op zondag verliep vlekkeloos, zonder oponthoud of incidenten. De jonge paarden rubriek stond na een aantal jaren van afwezigheid ook weer op het programma. Marlou Postma en Cees Haulo kwamen hier aan de start om hun pony’s / paarden ervaring op te laten doen. Bij de impulsrubriek ging de overwinning naar Silke Koopmans, met veertien jaar de jongste deelnemer. Anouk van de Beek zetten de rubriek enkelspan pony L op haar naam, bij de paarden ging deze naar Marleen Bergamin. Lysanne de Groot won de rubriek tweespan pony’s, Johan Holties met zijn prachtige tweespan de rubriek tweespan paarden L. Carine van der Drift werd eerste bij de M pony’s, Robert Sprenkling bij de Z pony’s. De gecombineerde rubriek M/Z paarden ging de winst bij de enkelspannen naar Daniëlle Hoogstraten, bij de tweespannen naar Rens Egberink en bij de vierspannen naar Monte Visser. Hindriëtta Lamein maakte haar debuut bij de vierspan pony’s en won met een prachtige score.

Marleen Bergamin, Daniëlle Hoogstraten, Rens Egberink, Lysanne de Groot en Hindriëtta Lamein gingen vanwege de hoogste scores ook nog met een priveles naar huis, lessen beschikbaar gesteld door Daniëlle Hoogstraten, Milou Huisman, Stan van Eijk en Bram Chardon.

Eilandhoppen

Drie deelnemers maakte dit weekend vier keer een oversteek over de Waddenzee, omdat ze van Ameland naar Texel kwamen. Gerlies Groenewold, Pieter de Boer en Theo de Boer gingen overigens alle drie met een tweede prijs terug naar Ameland.

Klik hier voor alle resultaten

Hindriëtta Lamein