SWM Texel viert 40-jarig SMW jubileum

Op zaterdag werd de dressuur en de vaardigheid gereden. De hoogste dagscore in de dressuur was voor Marleen Bergamin met het paard Sibo in de klasse L, bij de pony’s was de hoogste dressuurscore voor Ciska van der Putten. De snelste foutloze vaardigheid werd gereden door de Hindriëtta Lamein met haar tweespan pony’s in de klasse L en door Daniëlle Hoogstraten met een enkelspan paard klasse Z bij de M/Z. Traditioneel werd ook de prijs voor de meeste ballen uitgereikt, Margreet Vroegh ging met een mooi Jeu de boules spel naar huis.

Het A traject bracht de deelnemers eerst naar het dennenbos voor een route over de bospaden, waarna de hindernissen zich grotendeels op het boerenland bevonden. Parcoursbouwer Roelf Lamein zorgde ook dit jaar weer voor mooie hindernissen waar vloeiende lijnen gereden konden worden. Hindernis 1 lag iets apart van de rest, hindernis 2 tot en met 4 bevonden zich bij elkaar en hindernis 5 en 6 lagen op het terrein van Manege Akenburg. Lysanne de Groot wist met haar 2span pony’s de snelste hindernistijden te rijden in de klasse L, in de M/Z klasse was deze eer voor Graciella Schut met haar enkelspan pony.

Bij de enkelspan paarden in de klasse L was Marleen Bergamin zelf haar grootste concurrent met haar 2 paarden. Stond ze na dag 1 met Sibo bovenaan, na de marathon wisselde dit en wist de rubriek te winnen met Ietske, waarna ze tweede werd met Sibo.

Foto: Arno Bak

Toekomst

De organisatie hoopt in de toekomst te kunnen groeien qua aantal deelnemers. Het is best lastig om een grote wedstrijd te organiseren voor een klein deelnemersveld en zijn bijna meer vrijwilligers aan de slag dan dat er deelnemers meerijden. Dankzij de steun van een aantal trouwe en nieuwe sponsoren is het ook dit jaar weer gelukt om een mooie wedstrijd neer te zetten.

De hindernissen en dressuurbanen stonden grotendeels op terrein van particuliere grondeigenaren, zonder deze medewerking en een groot aantal vrijwilligers zou een evenement als dit niet georganiseerd kunnen worden.

Klik hier voor de resultaten

*Fotoalbum volgt*

Foto: Arno Bak